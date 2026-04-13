Dentro de los ensayos de la gira de OT 2025: "Habrá cachondeo, bailoteos y también momentos para llorar"

“¡Chicos, al escenario!”, exclama Vicky Gómez, coreógrafa de Operación Triunfo. Los 16 –ahora ya– ex concursantes se sitúan en sus posiciones y se preparan para cantar la primera grupal. La magia se cuece en un local del Poblenou, en Barcelona, donde los techos altos y las paredes blancas se llenan de luces, música en directo y las voces de los artistas.

La gira de OT 2025 se inicia este sábado 18 en Bilbao y recorrerá 13 ciudades a lo largo de cinco meses. Así, los ‘triunfitos’ harán paradas en localidades como Madrid, el 3 de julio, Barcelona el día 10 del mismo mes o València el 18. La temporada terminará el 18 de septiembre en Mairena del Aljarafe, Sevilla.

“Lo mejor de los ensayos ha sido volver a estar todos juntos. Creo que estamos todos muy bien con todos, incluso más que dentro”, explica Téyou. Los ex concursantes destacan la emoción de cantar en directo delante de un gran público, pero también son conscientes de que la gira será el último momento en el que estén todos juntos durante tantas horas. Así que buscan “disfrutarlo y pasarlo bien”, tal como explica Cristina Lora, ganadora de la edición.

Ensayos para la gira de OT 2025. La coreográfa Vicky Gómez. / Pau Gracià / EPC

Tras las grupales, Cristina se sube en una pequeña plataforma para interpretar ‘Punto de partida’. El resto de compañeros se sientan en el suelo y la observan con admiración. Después de horas en el mismo local –en total serán 160–, la emoción y la expectativa se unen a la impaciencia: “Hace mucho que no estoy en un escenario, entonces me apetece. Quiero subirme ya”, asegura Olívia Bay. Pero a la vez, los ensayos también implican muchas horas de esperas que se hacen tediosas: “Al final solo hay una Vicky y una banda”, afirma Laura Muñoz.

Ensayos para la gira de OT 2025.Iván Rojo, Guillo Rist y Olivia Bay. / Pau Gracià / EPC

La ingeniería de la escena

Tras el solo de Cristina, Olívia entra en escena para practicar ‘Where is my husband’, una de las actuaciones más recordadas de la edición. Sus compañeros la han visto ya tantas veces que recrean la coreografía al fondo. En primer plano, la cantante interpreta el tema con elementos de escenografía y tres bailarines a cada lado, mientras Vicky indica con la mano algunos movimientos para marcar el tempo.

La escenografía incluye 40 elementos distintos entre los que está la decoración y los recursos necesarios para cada actuación. Por lo tanto, para trasladarlos de una ciudad a otra hacen falta hasta seis camiones para transportar todo lo necesario, incluyendo el equipo técnico. “Ya puede esperar mucho el público, que aun así se va a sorprender”, de este modo resume Max Navarro el concierto.

Ensayos para la gira de OT 2025. A la izquierda Maria Cruz, Cristina Lora, Judit Garauz y Laura Muñoz. / Pau Gracià / EPC

En el formato del directo se procura mantener de la manera más fiel posible las actuaciones del programa. Sin embargo, las canciones grupales permiten que se haga una excepción, ya que, a diferencia de las galas, los 16 artistas cantan los temas. “Se agradece poder cantar un poquito más y es divertido. Así siento que formo parte de un momento en el que ya no estaba”, asegura Salma de Diego.

“Cinco, seis, siete y…”

Mientras algunos bailarines calientan o ensayan detrás del escenario, otros están mano a mano con los artistas durante actuaciones como las de Cristina o Olívia. Estos artistas tienen una gran importancia en el espectáculo. Más allá de la calidad vocal e instrumental que ofrece el directo, el baile toma un rol muy destacado en la escenografía. “Los bailarines tienen un peso importantísimo. Hay más números coreográficos que en la edición anterior”, detalla Vicky.

Entre los temas favoritos de los ‘triunfitos’ destacan algunos números con mucho baile, como ‘Training Season’, que destaca Lucia Casani, o ‘Canijo’, que trae recuerdos directamente sacados de la academia para Téyou. Sin embargo, también destacan algunas canciones grupales, como ‘Saturno’, la preferida de Carlos Fustel, ‘Akureyri’, para Salma, o ‘Lo saben mis zapatos’, para Guille Toledano.

La vista hacia delante

El inicio de esta temporada también implica para muchos plantearse cuál va a ser su futuro más allá de la gira. Max destaca que –incluso antes de acabar el tour– dará su primer concierto en solitario, el 15 de mayo en Camós, Girona: “Me hace mucha ilusión. Cantaré versiones y temas que compuse dentro y fuera de la academia”. Para otros, como Lucia, prefieren encarar el proceso de creación con más calma: “Voy a seguir grabando alguna canción más para poder hacer un EP en el que estoy trabajando”.

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Aunque en este momento todos se planteen el futuro, la mirada de los exconcursantes está fijada en los conciertos que tienen por delante. También aprovechan para reflejarse en las anteriores ediciones como una manera de ver lo que les viene por delante: “Ayer vi la actuación de Ruslana cantando ‘Slo-mo’ en el Movistar Arena y me quedé en shock. Es muy fuerte”, detalla Claudia Arenas. Y es que los conciertos permiten dar espacio a todo tipo de emociones: “El público tiene que esperar cachondeo, bailoteos y también momentos para llorar un rato”, concluye Cristina.

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