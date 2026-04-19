Icono de la TV
Muere a los 73 años Txumari Alfaro, conocido por presentar 'La Botica de la Abuela'
Se convirtió en un rostro popular de la televisión en los años noventa gracias a 'La Botica de la Abuela', emisión en la que se daban consejos caseros para dolencias
EFE
El naturópata navarro Txumari Alfaro, conocido por presentar el programa de TVE 'La Botica de la Abuela' en los años noventa, murió este sábado en Pamplona a los 73 años. Según se indica en la esquela, el funeral se celebrará este próximo lunes en la iglesia parroquial de Santa María de la Esperanza de Doniantzu, en Zizur Mayor.
Nacido en Arguedas en 1952, Alfaro se convirtió en un rostro popular de la televisión en los años noventa gracias a 'La Botica de la Abuela', emisión en la que se daban consejos caseros para dolencias.
Tras su paso por TVE, trabajó en otros canales de televisión, como Antena 3 o Telecinco.Alfaro también escribió varios libros. Algunas de sus recomendaciones generaron polémica y acusaciones de dar consejos que no se basaban en la ciencia.
- El Valencia CF mantiene activa y fuerte la opción de Andrés García para el lateral derecho
- En Inglaterra se rinden a Emery: a tres partidos de hacer historia
- La Comunidad Senegalesa de Santa Pola hizo una colecta para comprarle las primeras zapatillas a Awa Fam
- Recorrido y cortes de tráfico en València con motivo del triatlón internacional Ironman 70.3
- El Valencia CF deja de ser el Valencia CF: así funcionan sus mercados comparados con otros de LaLiga
- New York Liberty hace oficial el fichaje de Raquel Carrera
- El Valencia Mestalla golea al Castellón B y roza la salvación
- Valencia Basket ya sabe los horarios de los dos primeros partidos de PlayOff de Euroliga en el Roig Arena