Ana Peleteiro y Alberto Chicote descubren al asesino de Bertín Osborne en la primera 'Fiesta de muerte'

Antena 3 estrenó anoche con éxito 'Una fiesta de muerte'. El formato fue una especie de cluedo VIP en la que Ana Peleteiro, Esperansa Grasia, Alberto Chicote, Antonio Resines, Marta Sánchez, Glòria Serra y Bertín Osborne fueron invitados a una fiesta en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

Àngel Llàcer interrumpió la ceremonia para anunciar la muerte de Bertín Osborne, así que el resto de famosos se pusieron a investigar inmediatamente para descubrir la identidad del asesino. Para ello, el presentador les acompañó hasta la escena del crimen donde encontraron algunas pistas como un mando en la mano de Bertín, un polvo verde esparcido por la escena del crimen y una botella que ponía OX Cromo.

A partir de ahí, cada famoso abrió su propia línea de investigación y al final de la noche cada famoso propuso a su asesino. Antonio Resines no dudó en señalar al propio Àngel Llàcer, Glòria Serra hizo lo propio con Cristina Pedroche, Esperansa Grasia se decantó por Kiko Matamoros, Marta Sánchez señaló a Violeta Magriñán y por último, Alberto Chicote y Ana Peleteiro coincidieron en Dabiz Muñoz.

Finalmente, fue la deportista la mejor detective gracias al recuento de las pistas acertadas entre Chicote y Peleteiro, por lo que Llàcer le entregó el trofeo del programa al descubrir a Dabiz Muñoz como asesino.

Todas las pistas que señalaban al asesino

A continuación, recopilamos todas las pistas que indicaban que Dabiz Muñoz era el asesino de Bertín:

El broche de guindilla en la chaqueta de Àngel Llàcer: "El Guindilla" es el apodo de la infancia del chef.

292.16.3 es el número de restaurantes con Estrellas Michelín y número de establecimientos con tres de estas estrellas.

Cartel de la fiesta con cuatro estrellas: el número de Estrellas Michelín que tiene Dabiz Muñoz.

Cartel con el logotipo de Atresmedia: lugar de trabajo de Cristina Pedroche, mujer del cocinero.

Cartel logotipo Hungry Pig: Es un logotipo de un restaurante que no existe, pero los restaurantes que Dabiz tiene en el aeropuerto se llaman "Hungry Club" y el cerdo es un símbolo muy usado por él.

Cartel logotipo cárnicas Muñoz: Es un logotipo inventado pero hace referencia al apellido de Dabiz.

Noticias relacionadas

Jarrón con violetas: Guiño al sabor de un cóctel muy reconocible de la cocina de Dabiz Muñoz, el sabor a violeta.

Mando a distancia: La víctima tiene un mando a distancia en una de sus manos. Es una referencia a "Zapeando", programa en el que trabaja Cristina Pedroche.

Óxido de cromo: Del óxido de cromo se obtiene un pigmento llamado Viridiana. Y Viridiana es el nombre del restaurante de Abraham García que cambió la vida a Dabiz Muñoz.

Sopa de letras: Entre las letras de la sopa de letras, está escrito: Cris, Laia e Isai. Dubai, Madrid, Londres. Serrano, Castellana, Damián. Son los nombres de su mujer y de sus hijos, lugares en los que tiene o ha tenido restaurantes y las calles de sus restaurantes en Madrid.

Ticket de autobús: El Exprés Aeropuerto es un autobús que lleva al aeropuerto. Dabiz tiene allí otros restaurantes, en la T2 y en la T4. En ese ticket figuran datos como fecha (24-10-2015, día de su boda con Cristina Pedroche) y hora (12:12, referencia a las campanadas, que cada año da su mujer).

Pelotas de pádel: Las pelotas de pádel son muy parecidas a las de tenis. Dabiz Muñoz es un gran aficionado al pádel.

Lejía: La marca de lejía Le Fex (es inventada) leída al revés es El Xef.

Espátula: La espátula también se usa en la cocina.

Nombre del inspector: El inspector presenta como Agustín que es el nombre del padre de Dabiz.

Imagen de pez con cresta: Existió un pez en el Cretácico que se llamaba Xiphactinus. "Reinventamos" ese pez con el nombre "Xophactinus Crestácico". Sustituimos Xiphactinus por Xophactinus", XO por el restaurante y Cretácico por Crestácico, por la cresta que lleva Dabiz Muñoz.

Peluche de Dragón verde: El dragón es el símbolo de La Elipa, el barrio de Madrid donde nació Dabiz Muñoz.

Frase del arqueólogo durante su discurso: El discurso incluye en su comienzo la frase: "un lugar mágico donde el tiempo se detiene". Una frase que está en la página web de Diverxo.

As de oros: Dabiz Muñoz es un as en su profesión.

Cuerno: Dabiz lleva uno pequeño en una de sus orejas y también usa uno como plato en Diverxo.

Lámpara de genio: Dabiz Muñoz es un genio en su profesión.

Una rosa: La madre de Dabiz muñoz se llama Rosa.

Un folleto del Museo de Cera: Dabiz Muñoz tiene una estatua en el Museo de Cera.

Caramelos de violeta: Los caramelos más típicos de Madrid, lugar de nacimiento de David Muñoz, y también sabor a un cóctel muy reconocible de su cocina.

Fajo de billetes: Fajo de billetes que suma 450 euros. Es el precio del menú de Diverxo (los detectives lo contaron mal, contaron 470 euros).

Gominolas con forma de dentadura: Al principio de su relación, Cristina Pedroche llamaba a Dabiz Muñoz "dientecitos".

Cuadrito con un Ave Fénix: Dabiz Muñoz es un superviviente y ha resurgido de sus cenizas en varias ocasiones: el incendio de Diverxo, la clausura del Streetxo de Londres.

Planta de pimiento verde italiano: Dabiz Muñoz ha dicho en varias entrevistas que uno de los alimentos que no soporta es el pimiento verde italiano.

Hormigas gigantes: Dabiz ha trabajado como una hormiguita para llegar a lo más alto del mundo de la cocina. Además, en Diverxo hay hormigas por todas partes.

Croquetas: Las croquetas de La Pedroche, uno de los platos más famosos de Dabiz Muñoz.

Pitaya: Dabiz y Cristina llaman cariñosamente a su hija Pitaya.

Tortilla: Dabiz Muñoz es de los que defiende que la tortilla tiene que ser sin cebolla.

Texto Informe policial 2: La distancia recorrida y el tiempo en la ruta de escape sugieren que el asesino está en buena forma física” (recalca la buena forma física del Dabiz por su afición al running y al pádel.

Texto informe policial 3: “En los arbustos exteriores del museo fue hallada una hebilla, que los informes forenses han identificado como parte de una camisa de fuerza” (en una primera etapa, las chaquetillas de los chefs de Diverxo parecían camisas de fuerza).

Maqueta de avión: Un guiño a sus múltiples viajes, sus restaurantes en el aeropuerto y a que estudió cocina en Torrejón de Ardoz, donde hay una base militar aérea. Ed Sheeran le preguntó que de dónde sacaba la inspiración y Dabiz le respondió que le venía "de sus viajes".

Sombrero de copa: En Diverxo usan un sombrero de copa como plato.

Guindilla: Reiteramos que el apodo de la infancia de Dabiz era "El Guindilla".

Chupete: Dabiz ha sido padre por segunda vez recientemente.

Mariposa Acheronchia Atropos: Esta mariposa tiene un dibujo de calavera en su cuerpo (Dabiz juega con el símbolo de la calavera en alguna ocasión). Aparte, tanto en el restaurante, como en la relación de Dabiz, las mariposas siempre tienen un papel importante.

Folleto del skyline de Madrid con el Eurobuilding: Diverxo está en el edificio Eurobuilding.

Pin del Rayo Vallecano: Cristina Pedroche, la mujer de Dabiz, es una gran aficionada del Rayo Vallecano. Y Dabiz, aunque inicialmente era del Atlético de Madrid, cada vez se siente más seguidor rayista.

Pala de pádel: Dabiz juega mucho y muy bien al pádel y es un gran aficionado a este deporte.

Zapatillas de running: Dabiz es un enamorado del running y ha participado en varios maratones. La talla 44 de las zapatillas es para que se relacione con un hombre, pero no es la talla de su pie.

Robot de juguete: Un guiño al disfraz de Cristina Pedroche en 'Mask Singer'.

Número 45: La sombra que se consigue en la primera prueba colectiva es un número 45 en referencia a la edad de Dabiz.

Llavero con forma de huevo frito: El llavero que tiene la llave que abre el candado tiene forma de huevo frito como guiño a la profesión de Dabiz Muñoz.

Música ‘La raja de tu falda’: La melodía que tocan con el xilófono es "La raja de tu falda" de Estopa, uno de los grupos preferidos de Dabiz. Como curiosidad, el chef comparte nombre con uno de los hermanos de Estopa, que también se llama David Muñoz.

Suscríbete para seguir leyendo