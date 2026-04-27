Marisa Jara derrota a Ingrid Betancor y regresa como concursante oficial en ‘Supervivientes 2026’
La audiencia toma la decisión final desde la ‘zona parásita’ en una noche cargada de emoción y despedidas
Kevin Rodríguez
La tensión ha estallado en la nueva gala 'Supervivientes 2026: Conexión Honduras'. Tras varios días conviviendo en la temida ‘zona parásita’, Marisa Jara e Ingrid Betancor se enfrentaban a la decisión más importante de su paso por Honduras: solo una volvería a ser concursante oficial.
Ambas han sobrevivido en una estructura en pleno mar, aisladas del resto de participantes y dependiendo completamente de ellos para comer, beber y cubrir sus necesidades básicas. Una situación límite que ha puesto a prueba su resistencia… y su paciencia.
En el momento clave de la noche, sus alegatos dejaron claro que estaban en puntos muy distintos de la aventura. Marisa Jara defendió su continuidad asegurando que está disfrutando intensamente de la experiencia y que aún tiene mucho que demostrar. Ingrid Betancor, por su parte, sorprendió al confesar que, aunque se lleva una vivencia inolvidable, sentía que había llegado su momento de volver a casa, especialmente con el Día de la Madre a la vuelta de la esquina.
La decisión final quedaba en manos de la audiencia. Y como ya es tradición, fue Sandra Barneda quien comunicó el veredicto en directo: los espectadores habían votado a través de la app de Mediaset Infinity.
El desenlace no dejó lugar a dudas: Marisa Jara era la elegida para continuar en la aventura, recuperando así su condición de concursante oficial. Una noticia que celebró entre lágrimas de felicidad.
Por el contrario, Ingrid Betancor se convertía en la expulsada definitiva. Lejos de la tristeza, su reacción estuvo marcada por la emoción y el alivio de saber que regresa a España para reencontrarse con los suyos.
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