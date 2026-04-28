PP, Vox y Junts tumban el decreto de prórroga de los alquileres

La victoria de Sumar frente al PSOE hace poco más de un mes, cuando se plantó a las puertas del Consejo de Ministros para arrancar a su socio una prórroga de los alquileres de dos años y un tope a la subida anual de precios del 2%, se ha convertido este martes en una derrota del Ejecutivo a manos de PP Vox y Junts, que han votado en contra del decreto de vivienda. Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, ha defendido la norma a capa y espada, con el único apoyo moral de Yolanda Díaz, Ernest Urtasun y Mónica García en la bancada azul del Gobierno, a pesar de que el guion estaba ya escrito. "Si hoy este Congreso tumba la prórroga de los alquileres, ese 'no' tendrá ante toda España cada uno de sus nombres y apellidos", ha avisado. De nada han servido sus palabras, que se han chocado contra 177 'noes'. "Sinvergüenzas", les ha gritado una mujer desde la tribuna de invitados en plena votación.

Tras más de un mes en el que los miembros de Sumar han tratado por todos los medios de lograr los apoyos necesarios para convalidar el real decreto que hace frente a las consecuencias de la guerra en Irán en el mercado del alquiler, Junts han terminado de dar el toque de gracia a una norma que ya nació herida. "El Gobierno sabía perfectamente cuáles eran nuestras objeciones, tanto técnicas como de fondo, y ha decidido ignorarlas [...] a pesar de saber que Junts no lo podría avalar tal y como está", le ha reprochado la diputada posconvergente Marta Madrenas.

Entre las críticas de Junts estaba que no se contemple como requisito para la prórroga el estar al día en los pagos, que el 2% de tope no siguiera un "criterio económico" o que la norma entrara en conflicto con la Ley de Vivienda de 2023. "Es jurídicamente defectuoso, económicamente incoherente y socialmente ineficaz, por todos esos motivos, no por sectarismo, no por ideología, nosotros no podemos dar nuestro voto", ha detallado Madrenas. A esas mismas "razones formales y de fondo" se ha aferrado la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, para defender la abstención de su partido

Muchos menos argumentos han ofrecido PP y Vox para su voto en contra. El diputado popular Daniel Pérez ha denunciado que la norma es "perjudicial" y que el Gobierno es "un auténtico circo" por impulsar política de vivienda que han llevado a una "situación límite". Así, ha tildado el decreto de "pastiche de ideología, incompetencia y mentiras". Sin embargo, no ha dado argumentos concretos sobre el rechazo de su partido. Tampoco lo ha hecho Carlos Hernández Quero, de Vox, que tan solo ha acusado al Gobierno de todos los males del mercado de la vivienda, desde los límites de precio que "desploman" la oferta a la llegada de migrantes que buscan un hogar.

La respuesta

Bustinduy, que en su primera intervención apelaba a la "responsabilidad" de todos los partidos para que más de tres millones de españoles no vean cómo vencen sus contratos de alquiler a lo largo de este año y el que viene, con la consiguiente subida de precios que puede llevar y la búsqueda de un nuevo inmueble, ha terminado reprochando a estos partidos su "desconexión" con la realidad. "No tienen un argumento real para votar en contra [...]. Lo van a hacer por tacticismo, por cerrazón ideológica, porque se creen impunes", les ha espetado. Luego, uno por uno, les ha ido afeando sus actitudes.

Al Partido Popular le ha avisado que entre su electorado hay el doble de inquilinos que de caseros, algo que contrasta con la otra realidad que se vive en la bancada popular. A Vox les ha reprochado que vayan de "patriotas" para luego plantarse ante los fondos buitres de otros países. Y a Junts, les ha criticado las razones reales de su rechazo: "No todo son fichas en un tablero de negociación, no todo puede serlo".

El ministro de Economía no ha sido el único que se ha encarado a estas formaciones. El resto de portavoces también lo han hecho, con protagonismo especial de Gabriel Rufián. El diputado de ERC, fiel a su estilo, se ha sacado del bolsillo un billete de cincuenta euros que ha colocado en la tribuna de oradores. "Esta es su bandera, la que comparten con PP y con Vox para fastidiar a casi 3 millones de personas", le ha dicho a los posconvergentes. Minutos después se ha vivido un momento tenso cuando Rufián, con un taco de hojas con testimonios de ciudadanos catalanes con contratos de alquiler a punto de vencer, se ha dirigido a los escaños de Junts para entregárselos. Ninguno de los diputados le ha mirado a la cara y han sido las bancadas de PP y de Vox las que le han acusado de "teatrero".

Crisis interna

La disputa no ha sido solo con las formaciones de la derecha del hemiciclo. La elaboración del decreto, primero, y su negociación posterior con los socios ha tensado las relaciones entre PSOE y Sumar. La ausencia de ministros socialistas en el hemiciclo, con Bustinduy solo arropado por los de Sumar, evidenciaba este choque. Muchas de las críticas de los aliados han ido directamente dirigidas a la responsable de Vivienda, Isabel Rodríguez, por no acudir al debate y por las políticas que impulsaba su ministerio. Fuentes de este mismo han explicado que Rodríguez estaba en ese momento en la sesión de control en el Senado.

El propio Bustinduy se ha sumado al toque de atención de los aliados habituales del Gobierno para pedirles en vivienda la "misma ambición, valentía y coherencia" que aplica Pedro Sánchez a la agenda internacional. "Espero que este debate sirva para que podamos reunir la voluntad política suficiente para que desde mañana mismo volver a traer esta medida, volver a traer la prórroga y volver a traer un programa ambicioso". Dirigiéndose a los suyos, ha asegurado que va a seguir "dando la batalla las veces que haga falta hasta que el derecho a la vivienda se abra paso".

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Minutos después de la derrota y pareciendo coger el guante de Bustinduy, fuentes del Ministerio de Vivienda han explicado que impulsarán un plan fiscal y de alquiler de temporada, con contratos menores de un año, dando así continidad al anuncio de Pedro Sánchez a principios de año para bonificar el IRPF de las rentas de alquiler.

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