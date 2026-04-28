Nerea Rodríguez rechaza los realities y pone el foco en el cine: "Ir a 'Supervivientes' iría en contra de lo que pienso"

Nerea Rodríguez tiene claro que su paso por los grandes concursos de televisión ha sido una plataforma, pero no su destino final. Tras conquistar al jurado de 'Bailando con las estrellas' a base de horas de ensayo y sacrificio, la artista catalana ha decidido marcar una línea roja en su carrera. En una etapa de plena efervescencia actoral, Nerea se prepara para un verano de vértigo que incluye el rodaje de su nueva película y su esperado debut en el Festival de Mérida.

En esta entrevista exclusiva para YOTELE, la intérprete se muestra más tajante que nunca sobre su futuro en la pequeña pantalla: descarta sumarse a la lista de supervivientes o personajes de la prensa rosa. "Ahora mismo no quiero que haya más interés sobre mi vida privada que sobre mi música o mi trabajo", asegura con firmeza. Con la mirada puesta en la gran pantalla, Nerea confiesa sus ganas de ponerse a las órdenes de directores como J.A. Bayona o Oriol Paulo, demostrando que su prioridad absoluta es consolidarse como una de las actrices más polivalentes de su generación.

Además de repasar su evolución desde 'OT', programa al que guarda un profundo agradecimiento por la seguridad que le brindó, la artista nos revela su faceta más desconocida: su "alma de productora". Entre ensayos en el Teatro Príncipe Pío y nuevos guiones, Nerea Rodríguez demuestra que, aunque respeta el camino de sus compañeros en el mundo del reality, ella prefiere seguir construyendo su carrera "pasito a pasito", con el rigor y la formación por bandera.

Pregunta: Bueno Nerea, estás haciendo muchas cosas después de 'Bailando con las Estrellas', que te fue muy bien. Cuéntame qué estás haciendo.

Respuesta: Pues mira, he estado enlazando proyecto tras proyecto, ahora mismo estoy haciendo Flashback Show, un proyecto en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío, que hago una vez a la semana y es un conciertazo en el que se disfruta de música de los 80, de los 90 y de los 2000. Y a partir de este proyecto, que es como el único ahora en el que estoy trabajando como cantante y es un proyecto externo, estoy súper centrada en mi carrera como actriz. Y nada, ahora en junio tengo el rodaje de Una Cosa, que me hace mucha ilusión.

Pregunta: ¿Una peli?

Respuesta: Sí, es una peli. Y luego en agosto tengo los ensayos y voy al festival del Teatro Romano de Mérida, que también me emociona mucho poder pisar ese escenario por el que han pasado los más grandes, entonces pues estoy muy contenta.

Pregunta: Pero además tú te has ido haciendo tu carrera pasito a pasito, logro a logro, no te ha regalado nadie nada,¿estás orgullosa de cada cosa que haces?

Respuesta: Súper, muy orgullosa porque al final creo que hace 8 años que me dedico a esto, creo que he conseguido tener un buen ritmo, obviamente como todos los actores tenemos momentos de parón, pero sobre todo estoy orgullosa porque creo que siempre me he esforzado mucho en mejorar y como que nunca ha habido una pausa de oye, ya he conseguido esto, voy a pararnos. Siempre he sido como oye, he conseguido esto pero quiero conseguir más cosas a nivel interno también, a nivel de aprendizaje, a nivel de formación, de vale, quiero hacer esto pero quiero seguir formándome y creo que eso es algo de lo que yo me siento especialmente orgullosa.

Pregunta: ¿Tienes ese proyecto o esa idea que te gustaría en un futuro hacer?

Respuesta: Pues mira, tengo como varias cosas, una era actuar en el Teatro Romano de Mérida, por supuesto. Luego me gustaría mucho volver a Cataluña a trabajar un tiempo en algo de teatro, me gustaría mucho porque además como que siento mucha pasión por el teatro catalán y algo sobre todo en algún teatro público me gustaría mucho, en el Lliura o en el Personal, algo así, no sé, sería como guay poder hacer eso, yo creo que lo considero como un sueño. Luego como cantante yo creo que siempre he querido cantar, bueno ya lo he hecho, en el Teatro Real, pero me gustaría montarme un concierto mío en el Teatro Real que es algo como que tengo en el horizonte y en algún momento en mi vida lo haré, seguro. Y luego pues no sé, esos proyectos que se acaban convirtiendo en algo especial para ti pero que no lo sabes ni siquiera cuando llegan, es como que ya cuando echas la vista atrás, igual que para mí La Llamada, que ahora tengo aquí una frase tatuada de La Llamada, pues yo creo que hay ese tipo de proyectos que quizás a veces no te lo esperas y luego son como algo que te cambian un poquito la vida.

Pregunta: Te gusta escribir, ¿te gusta desarrollar proyectos tu misma?

Respuesta: Sí, a ver, al final compongo, entonces al ser compositora escribir, escribo. Claro, pero escribir por ejemplo una obra de teatro o producirla al final. Mira, si te digo la verdad creo que tengo más alma de productora que de escritora. Sí, porque me encanta organizar, me encanta convencer a la gente y yo creo que sí que tengo un poquito de alma de productora, de hecho eso me lo planteo a veces. Bueno, como a medio largo plazo que además tienes mucho tiempo para hacerlo. Sí, luego creo que también está bien, o sea yo creo que ya cantando, interpretando, componiendo, creo que hago doblaje incluso y hago como muchas cosas. Creo que luego está bien que, por ejemplo, la gente que sabe escribir genial que escriban ellos. No quiero como intentar ahora ponerme a ser guionista porque creo que habrá gente que lo hará mejor que yo.

Pregunta: Bueno, también se puede hacer trabajos de manera conjunta.

Respuesta: Sí, exacto, yo no te digo que no, igual creo que ideas sí que puedo tener. Idea original de Nerea Rodríguez, pero luego que me la desarrolle alguien conmigo, así por favor.

Pregunta: Lo que yo sí veo es que tú todo lo que haces te lo trabajas.Por ejemplo, en 'Bailando con las Estrellas' te he visto currar, más allá de que se veía también que había ahí talento de serie, pero te lo has currado mucho.

Respuesta: No, pero justo bailando te diría que es más trabajo que talento, porque yo para el baile no he tenido nunca un talento así natural.

Pregunta: Pues menos mal, porque desde el principio estabas ahí como muy favorita y podías haber ganado perfectamente.

Respuesta: Muchas gracias. Sí, lo disfruté mucho, pero también fue muy duro, necesité como un descancito después del programa porque eran muchas horas al día, yo dedicaba prácticamente ocho horas al día a hacer eso. Y es mucho cansancio mental y físico, pero bueno, feliz.O sea, yo agradecida de esa experiencia y de todo lo que me ha enseñado.

Pregunta: Oye, pero sorprendió mucho que casi todos, unos más, unos menos, os enfrentabais un poco al jurado para reclamar cuando no estabais de acuerdo con las puntuaciones

Respuesta: No, es que a mí el jurado me trató muy bien.

Pregunta: Tú has quejado poco, pero en general...

Respuesta: Yo, mis jurados, mi corazón, en mi final me hice todo pleno.En mis tres bailes tuve cinco dieces. Yo a mis jurados les tengo mucho cariño y me sentí valorada por ellos, incluso en momentos que me sentía yo más cabeza baja.

Pregunta: ¿Y te planteas hacer otro concurso? Porque has hecho 'Tu cara me suena', has hecho 'OT'...

Respuesta: Ahora me toca descansar de eso. Como que estoy también muy inmersa con los rodajes y el teatro, pero no te digo yo que no, en algún momento sí. Yo siempre he dicho que sí es algo que creo que me va a aportar y sobre todo si es algo artístico casi siempre va a ser que sí. A mí el arte me encanta y todo lo que sea aprender me gusta.

Pregunta: ¿Y a nivel de actriz hay algún director con el que te gustaría trabajar?

Respuesta: Sí, muchos, la verdad. O sea, aparte de como lo obvio que es J Ballona, que es lo que dice todo el mundo. Pero bueno, para mí Ballona sí que sería como uno de mis top tres.Luego me apetecería mucho trabajar con Uriol Paulo. Me encanta todo su cine y Contratiempo fue la película que me cambió a mí un poco la manera de ver el cine español y me empezó a... Fue como algo que dije, a partir de ahí me enamoré. Luego me encantaría trabajar con David Victori. Le conozco mucho y me gusta mucho su cine. O sea, creo que con No matarás hizo algo increíble y ahora con Cortafuegos creo que se ha coronado, la verdad. Si no lo has visto, te la recomiendo.Y luego me encanta el cine de Dani de la Orden. Y además, volviendo un poco... Todo lo que hace Dani. Un poco a mis orígenes catalanes, ¿no? Todo de Barcelona, Nid de Estiu, Barcelona, Nid y Bern.Creo que fueron películas que para nosotros nos marcó y luego he ido siguiendo su cine y me gusta mucho. En Cataluña se ha hecho muy buen cine, muy buenas series. Siempre, siempre.Pero vamos, te he dicho, así como a vos de pronto cuatro directores que me fascinan. Pero hay mucha gente, ¿no? O sea, y ahora Lauda. O sea, no sé. Es que hay mil personas con las que me gustaría trabajar.

Pregunta: Oye, para terminar. ¿Si te llamaran para hacer un reality tipo Supervivientes?

Respuesta: No creo que sea el momento. Bueno, hoy por hoy yo lo que quiero que se conozca de mí es mi yo artista, mi yo actriz, mi yo cantante. Pero ahora mismo no quiero que haya más interés sobre mi vida privada que sobre mi música o mi trabajo en el cine o en el teatro.

Pregunta: ¿Pero no te has visto perseguida en estos temas?

Respuesta: Quiero decir, en ese sentido la prensa del corazón se ha portado bien contigo. Yo entiendo el trabajo de la prensa, yo entiendo las cosas. Pero es verdad que, bueno, puestos a saber lo que yo quiero preservar ciertas cosas de mi intimidad creo que no haría algo que fuera en mi contra, ¿sabes? Y creo que ir a algún tipo de reality sí sería ir como en contra de lo que yo pienso.

Pregunta: Bueno, tienes claro lo que quieres y lo que no.

Respuesta: Para mí, ¿eh? Que a mí me encanta que vaya la gente y está ahora Alba Paul, que le tengo muchísimo cariño y la estoy votando para que se salve esta semana. Pero en cuanto a mi persona creo que ahora mismo no me apetece.

Nunca digas nunca en la vida. Pero ahora mismo no lo veo.

Pregunta: ¿Y volverías a OT si ahora volvieras a empezar tu carrera con todo lo vivido, lo bueno y lo malo?

Respuesta: A ver, es que yo no puedo hablar mal de todo lo que viví en OT. Me gustaría saber a dónde podría haber llegado sin ellos. Creo que OT me dio mucha seguridad en mí misma como mujer y como persona, como artista incluso. Entonces como que no sé si podría haber llegado a los mismos sitios pero como que me gustaría también mirar por una mirilla esa vida paralela que podría haber pasado por curiosidad.

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Pero no, de momento no lo cambio y creo que sí. Creo que al final las decisiones que tomamos día a día son las que nos traen a donde estamos en el presente. Y sin duda yo le debo muchísimo a OT, así que... Lo hecho, bien hecho está.

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