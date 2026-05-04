Ábalos justifica no sacar efectivo entre 2018 y 2023 porque un ministro "no va pagando por ahí"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, elevó el tono de su declaración en el Tribunal Supremo y se defendió de forma severa ante las acusaciones de haber recibido pagos del comisionista Víctor de Aldama cuando el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, comenzó a preguntarle por este asunto en particular.

Concretamente, por qué entre 2018 al 2023 no retiró nada de efectivo de sus cuentas, según detalla el informe realizado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. "Se va imponiendo el uso de la tarjeta, hasta para un café con leche en un bar, pero además la vida del cargo que yo ostentaba como ministro cambia mucho la necesidad de efectivo, yo no iba pagando por ahí", manifestó.

"El café no me cuesta nada, el almuerzo vas invitado o invitas tú con cargo al protocolo. Tampoco usaba vehículo particular, de hecho lo vendí porque se estaba pudriendo en el parking", continuó ante las preguntas de Alejandro Luzón para seguir reprochando a la Unidad Central Operativa (ICO) de la Guardia Civil que tampoco tuvieran en cuenta en sus informes que su esposa, que era Policía, aportara dinero a la economía familiar, o que su vivienda la pagara el Ministerio, ya que ello le permitió liberar inmuebles y cobrar por los alquileres que se ingresaban en sus cuentas. Estos ingresos la Guardia Civil se los imputó como de origen desconocido, lamentó.

El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). / Pool

"Cada declaración, Aldama me pone más millones, y yo encantado, porque cuanto más me ponga, más hay que identificarlo", añadió, llegando a utilizar incluso una risa irónica para responder de este modo frente a los 4 millones de euros que el comisionista afirma haberle entregado. Por otra parte, negó haber recibido cantidad alguna de Aldama, con el que tuvo una relación "siempre indirecta", y de hecho el propio comisionista manifestó durante el juicio que nunca fueron amigos y siempre tuvo con él una relación indirecta. "Y es verdad", puntualizó Ábalos.

Sobre el hecho de que continuara sin sacar dinero del banco hasta 2023, ya que su salida del Ministerio de Transportes data de julio de 2021, el ministro argumentó que adquirió "la práctica de la tarjeta", cambió la cultura de pago y luego ya se "vinculó al Bizum. "Si me pregunta, me obliga a contestarle ¿Me quiere decir por qué en cuatro años no me han localizado cuentas, más allá de los WhatsApp?”, añadió en tono bronco a los requerimientos del fiscal.

Sin ingresos

“¿Por qué cree que aguanté como diputado tanto tiempo? Que estoy en la cárcel sin ingresos, que mi hijo está teniendo que ir a un programa que en otro momento le daría asco ir. Me han negado hasta la indemnización”, siguió respondiendo Ábalos sobre su situación financiera.

También manifestó en este momento de su declaración ante el tribunal que él de "chistorras" (los billetes de 500 euros que reconoció manejar su asesor Koldo García) nunca ha hablado, "solo de folios”, para seguidamente explicar que se trataba de hojas de papel reales.

El hecho de que la Guardia Civil utilizara esos términos en sus informes contra él le obligó a buscar pruebas de descargo, como que se hiciera un informe para contrastar con Transportes cuántas de estas cajas de folios él reclamaba, pero la prueba se le denegó. En ese momento, el fiscal utilizó una conversación entre Koldo García y su entonces esposa por si sabía que folios era sinónimo de dinero. “Conmigo, no”, aseguró el acusado.

Así, para seguir negando que recibiera dinero del comisionista Aldama, Ábalos se ha referido a 41.141 euros que le adelantó Koldo García, a quien todavía le debe unos 33.000 en gastos personales, porque los restituidos se los pasaba al partido o al Ministerio. Incluso se refirió a los 96 euros de un ramo de flores para Jésica. "Le dije compra un ramo como el que comprabas para Jésica, no que lo compré”, ha matizó sobre este caso concreto.

El fiscal quiso saber también le preguntó a Koldo García porque tenía tanto dinero y el exministro ha señalado que le indicó que “había recibido una indemnización importante”, lo que podría relacionarse con la cantidad que recibió su asesor de un seguro por el atropello a un jabalí.

El exministro también negó reuniones con Aldama en el ministerio y el haber proporcionado autorizaciones a personas recomendadas por Aldama para poder desplazarse durante la pandemia. "Nadie me consultó", aseguró antes de referirse a un supuesto whatsapp en el que Koldo comentaba un "como se entere el jefe me echa a la calle".

Ábalos responde a las preguntas sobre su relación con Jésica Rodriguez en el Tribunal Supremo / EPE

Gastos del PSOE

La defensa de Koldo García le entregó para que revisara en pleno juicio varios documentos de reclamación de gastos al PSOE en 2018, 2010 y 2020, y entonces el ministro atribuyó la gestión de los mismos a su asesor Koldo. "La operativa de todo esto, hasta que dejé la Secretaría de Organización en julio de 2021, el que asumía el control de gastos era Koldo, cogía los tickets y todo eso, era él", ha afirmó.

"No podía ser un gasto suntuario ni injustificado, y la mayoría los pagaba Koldo", manifestó. Koldo adelantaba el dinero, y ello lo ha justificado con una transferencia de 23.000 euros que él transfirió a su asistente. "Siempre me pagaban en metálico hasta el año 2021, no recibo hasta ese año más transferencia del PSOE que como miembro del grupo parlamentario", ha respondido sobre este asunto.

Sobre lo que ocurría en el Ministerio de Transportes, Ábalos afirmó que también se funcionaba con provisión adelantada en metálico por gastos a justificar, a lo que habría que añadir que Koldo García llevaba encima un tercer sobre para los tickets de los gastos personales del ministro, muchos de los cuales tenían que ver con evitar el conocimiento de los mismos por parte de la que fue luego su exmujer y comenzaron años antes de conocer al comisionista Aldama.

La abogada de Koldo ha preguntó también a Ábalos los gastos por transferencia y en efectivo por 95.000 euros que la UCO afirma que hizo Koldo a su jefe en 10 años. "El hecho de expresar en el WhatsApp un movimiento lo daban por hecho", lamentó sobre esta práctica, pero su propia cuenta lo reduce a 33.000 euros.

Dudas sobre el origen

A preguntas de la defensa de Koldo García, Ábalos señaló que el origen de la causa fue una denuncia del PP de Madrid que hablaba de una contratación ajena a la ley de contratos utilizando recortes de prensa, que fue admitida por el fiscal de la Audiencia Nacional en abril de 2022. "Extrañamente admitida, porque ya había inadmitido otra denuncia sobre mi persona y se concluyó que no había relevancia penal", ha continuado.

El Supremo, añadió, ya resolvió inadmitir denuncias por este tipo de contrataciones a no ser que fueran fraudulentas, lo que no era el caso de Transportes, porque el material se entregó en tiempo y forma. Él entiende que la decisión de Anticorrupción quizá tendría que ver con el caso de hidrocarburos que se instruye en la Audiencia Nacional donde un confidente de la Policía habla de "ya te contaré de las andanzas de un tal Koldo" para acabar con este "Gobierno rojo/morado".

En este punto la abogada de Koldo le ha preguntado por el episodio del sobre dirigido a Ábalos que fue incautado en noviembre de 2023 Joseba García, hermano de Koldo García, por la Guardia Civil cuando lo llevaba camino hacia Valencia. Ya en la intervención de la mañana señaló que en él no vieron dinero, como esperaban "fue una decepción, era un informe del Tribunal de Cuentas".

Ese mismo día los agentes esperaron a que le entregaran el sobre y realizaron consultas sobre su vehículo y vivienda, y a juicio de Ábalos "eso investigación es", y fueron años antes del suplicatorio al Congreso, si bien siempre que ha pedido explicaciones se chocó "contra un muro".

Nada más tomar la palabra, el defensor de Ábalos, Marino Turiel, ha preguntado a su cliente por un disco duro hallado en la vivienda de Koldo, a lo que Ábalos ha explicado que tuvo que hacer una mudanza con mucha prisa y el dispositivo contenía "material sensible y muy utilizable". "Estaba convencido de que se lo había dado a mi hijo, pero por lo visto se lo quedó Koldo, y yo que me volvía loco y se lo reproché a mi ex y todo", dijo, para añadir que informaciones incluidas en dicho archivo fueron publicadas por la prensa justo antes de su declaración en el Supremo.

Ataque a la auditoría de Puente

Sobre la auditoría realizada por su predecesor en su cargo, Óscar Puente, dijo le pareció "muy mal, porque no hay precedente" y así lo hizo constar. "Si creéis que así me vais a apartar...", manifestó a los responsables. Además, se trataba de una investigación paralela a la investigación policial, lo que no era normal porque contradecía al propio Tribunal de Cuentas.

"A qué se mete una Dirección General a hacer una auditoría que además no es eso, es un informe, porque una auditoría debería hacerla alguien externo, y que tiene una clara intención política. Lamentó también que unos funcionarios cuestionaran sus decisiones políticas con respecto a la compra de mascarillas y que dicho informe haya contaminado la propia causa judicial.

El piso que tenía en la calle Humilladero de Madrid lo perdió tras liquidar gananciales con su esposa, aunque logró que el 50 por ciento pasara a nombre de su hija. "¿Ha visto entonces minorado su patrimonio'", le ha preguntado su abogado, a lo que el exministro ha contestado: "Bastante, bastante".

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Finalmente, sobre una captura de WhatsApp que el mantiene con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con la llegada de entonces vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez a Barajas -- Pedro Sánchez se limita a responderle 'ok'-- Ábalos dijo que le extrañó que llegara al informe de la UCO y, sin embargo, sea un secreto oficial "la introducción de Aldama" en la Guardia Civil.

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