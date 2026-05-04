Anticorrupción mantiene su petición de cárcel para Ábalos, Koldo y Aldama, mientras que las acusaciones la rebajan para el comisionista

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y ha solicitado al tribunal que condene a 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos, a 19 años y medio para su exasesor, Koldo García, mientras que para Víctor de Aldama mantiene su petición de siete años de cárcel. Las que sí han rebajado su petición de pena para el comisionista han sido las acusaciones populares, de cuya dirección letrada se ocupa el PP, que la han rebajado en dos grados para el empresario por su colaboración con la justicia.

Ello supone que la pena solicitada por las acusaciones populares para Aldama se reduzca a algo más de cinco años de prisión, con la circunstancia de que ningún delito sea castigado con más de dos años, lo que facilitaría que no ingresara en la cárcel en caso de condena, una petición que también realizó su defensa, ejercida por el abogado José Antonio Choclán, al elevar a definitivas sus conclusiones. Tanto para Ábalos como para Koldo, la acción popular solicita 30 años de cárcel.

Por su parte, el fiscal Luzón ha señalado que ha presentado un nuevo escrito de calificación, porque ha incluido ciertos cambios en la redacción para adecuar más su relato a lo escuchado durante el juicio; ninguno de esos cambios afectan a la calificación jurídica ni a los hechos concretos en los que se basan los delitos que atribuye a los acusados, ha señalado ante el tribunal el jefe de Anticorrupción.

Pese a los insistentes rumores sobre la posibilidad de que el fiscal también rebajara su pena para el empresario, de forma que la pena propuesta fuera muy cualificada --en la misma línea que pidió el propio comisionista en la vista preliminar--, fuentes fiscales han señalado que la posición definitiva del ministerio público es la que su representante ha pronunciado en el juicio, tras un debate interno mantenido con todas las personas con responsabilidad sobre el asunto. Las mismas fuentes han desmentido que se haya rechazado rebajar la solicitud de pena por orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, tras mantenerse el debate que se ha entendido necesario para decidir qué petición de pena sería la definitiva que pronunciara el ministerio público.

Aplazamiento solicitado

Tras darse lectura de los puntos cambiados por el fiscal, la defensa del exministro, que ejerce el abogado Marino Turiel, ha solicitado aplazar la sesión de este martes para poder realizar su informe de conclusiones después de un estudio pormenorizado de la petición del ministerio público, porque, en su opinión, no había introducido solo puntualizaciones, sino "siete elementos fácticos más". El presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, ha intentado convencerle de que la vista comenzara más tarde para que pudiese hablar con su cliente por la mañana antes de dar comienzo a los informes finales.

Noticias relacionadas

El magistrado no quería que la vista se retrasara, pero Turiel ha insistido citando ciertos cambios, como una referencia a la Sepi, que debía estudiar. El fiscal Alejandro Luzón ha negado que hubiera algún dato fáctico nuevo y ha explicado que lo alegado por la defensa solo suponía la introducción de la nota de prensa que se redactó en relación con el rescate de Air Europa. Tanto la acusación popular como la defensa de Aldama han corroborado la ausencia de cambios relevantes, pero no han mostrado objeción a que se aplazara el juicio oral, mientras que la defensa de Koldo García se ha sumado a la petición de Ábalos. Tras una breve deliberación, el tribunal ha decidido conceder el aplazamiento y que la vista oral continúe el próximo miércoles con los informes finales de todas las partes.

Suscríbete para seguir leyendo