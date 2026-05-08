Eva González: "En 'La voz kids' no puedo ser objetiva"

Uno de los 'talent shows' infantiles más veteranos de la televisión española, 'La voz kids', vuelve a resonar en Antena 3 a partir de este sábado 9 de mayo (22.00 horas). La cadena estrena la séptima temporada del concurso presentado por Eva González, con un equipo renovado de 'coaches'.

Ana Mena se estrena en esta labor, mientras que Edurne repite experiencia tras debutar el pasado año. Antonio Orozco se incorpora a la versión infantil del formato tras ser 'coach' de 'La voz' en las últimas ediciones, y Luis Fonsi debuta en la versión infantil en España.

Cambios en la mecánica

Además, hay algunos cambios en la mecánica que convierten esta temporada en "la más estratégica de todas", según asegura su presentadora. "Como hemos introducido cosas que ya teníamos en la versión de adultos, como el Megabloqueo, y también el Botón del Arrepentimiento y los Superbloqueos, hay muchos ingredientes para que los 'coaches' se vayan picando entre ellos", explica González.

El Megabloqueo entrará en juego si todos los 'coaches' han girado su silla. Con tan solo pulsar un botón, el 'talent' entra directamente al equipo de quien ha activado el Megabloqueo, pero solo se puede usar una vez. Igual que el Botón del Arrepentimiento. Se podrá utilizar si al terminar la actuación ningún 'coach' se ha girado. Uno de ellos podrá ofrecer una segunda oportunidad a un participante, que se incorporará a su equipo.

Emociones

"'La voz kids' es el programa en el que más me emociono", reconoce Eva González. "Supongo que, al ser madre, una siempre ve reflejado un poco ahí que podría ser tu hijo, así que entiendes a los padres, a las abuelas y toda esa carga sentimental", se justifica. Y eso que la presentadora lleva ya unos cuantos años ligada al programa (desde 2018) y unas cuantas ediciones de las diferentes versiones a sus espaldas.

Aun así, todavía le cuesta gestionar los momentos más delicados del concurso, como las eliminaciones o que nadie gire su silla. "Muchas veces me enfado con los 'coaches'. Pero es que yo conozco las historias de los niños, a sus familias... y no puedo ser objetiva".

Más allá de la música

La presentadora cree que no es que los niños vivan 'La voz kids' de forma más auténtica, "pero sí son menos conscientes". "Ellos no lloran por el concurso en sí, sino porque no se quieren ir para seguir viendo a sus compañeros", señala González sobre un programa que considera que va más allá de la música.

"'La voz kids' enseña valores, a no competir, a tener solidaridad con el otro, a convivir... Y a saber perder", recalca. Porque, como recuerda, el concurso "es un proceso muy largo". "No es solo lo que vemos una vez que llegan a las audiciones. Se presentan muchos niños y el recorrido para llegar hasta ahí es también muy chulo: tienen que mandar un vídeo, pasar los 'castings', van haciendo amigos y las familias también conviven mucho entre ellas y se alegran de que otros sigan, aunque ellos se vayan. Al final, es un programa de fondo", subraya la presentadora.

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El Monaguillo

Este año, El Monaguillo tendrá un papel muy especial: será el gran aliado de los niños, acompañándolos en los momentos previos a salir al escenario, ayudándoles a liberar nervios y aportando cercanía, humor y complicidad. "Los chavales se ríen mucho con él, y el humor es una parte fundamental, no solo en 'La voz', sino en la vida", sentencia González.

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