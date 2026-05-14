Rosa Rodríguez, ganadora del rosco de 'Pasapalabra', homenajeada en la Universidad de A Coruña: "Si ganaba, podía devolver a mis padres todo su esfuerzo"

La ganadora del mayor bote de 'Pasapalabra', Rosa Rodríguez, regresó este jueves para un coloquio homenaje en la Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña, el centro en que se formó desde 2011. Rodríguez tomó la tarima del Salón de Grados para comentar su experiencia en el formato televisivo, donde ganó 2.716.000 euros, y repasar su trayectoria en las aulas coruñesas, acompañada de la vicedecana y exprofesora durante su formación, Emma Lezcano. Para romper el hielo de la charla abierta, confirmó que todavía no ha cobrado el bote porque "las cosas de la televisión llevan su tiempo".

"Nunca me imaginé en este salón. Aquí he estado muchas veces escuchando a grandes personalidades subidas ahí, en el estrado. Venían cuando yo era alumna y, la verdad, jamás había pensado que podría estar al otro lado. Se me pone la piel de gallina porque es una emoción muy grande y, sobre todo, que haya sido como consecuencia de un programa cultural. Se demuestra que, al final, la cultura vale y sirve como riqueza interna de cada uno, como riqueza de la sociedad. Y, por qué no, para hacerse millonario", expresó en la apertura del acto.

En la presentación, Lezcano reconoció a Rosa Rodríguez como una estudiante de Filología Inglesa que "ya apuntaba maneras" y conectó la facultad con Pasapalabra porque son espacios en donde "todo gira alrededor de la palabra y el concurso ubica las palabras en el centro". La concursante reconoció que la UDC le aportó "mucha formación académica, pero también personal" y admitió que lo aprendido en esas aulas universitarias había "servido como base" para lo que supuso enfrentarse al temario del programa.

La ganadora de 'Pasapalabra', Rosa Rodríguez, en Salón de Grados de la UDC. / Carlos Pardellas

"No recuerdo si en el rosco salió alguna palabra así específica que ya había aprendido en clase, pero sí que a la hora de prepararme volví mucho a cosas que había aprendido aquí. Siempre fui buena estudiante, en el sentido de que sacaba buenas notas, pero no estudiaba dedicándome por completo a ello. Me gustaba trabajar en el aula. Iba a clase y era aplicada, pero me costaba mucho sentarme a estudiar. Eso lo aprendí con 'Pasapalabra'. Fue la primera vez que tuve esa constancia con el estudio", reconoció Rodríguez en el mismo Salón de Grados donde ella presentó su Trabajo de Fin de Grado años atrás.

Rosa Rodríguez sopesó la decisión de estudiar para 'Pasapalabra' en diciembre de 2020. Reconoció que le parecía una posibilidad factible, ya que se encontraba sin trabajo en el momento. Dedicó tres meses a "aprender a aprender", pese a que Rosa había sido profesora y se movía con facilidad en la didáctica. Entonces entró en contacto con el mundo de la mnemotécnica y la memoria, especialmente, a través del libro 'Moonwalking with Einstein', de Joshua Foer. Ahí conoció la técnica de los palacios mentales y visualizó que "era posible conseguirlo".

"Pensaba que esta técnica de memorización era común, pero a raíz de comentarlo entendí que no. Se trata de generar habitaciones mentales y anclar ahí el conocimiento, listas de datos, más que nada. También estudiaba caminando tres horas por la mañana y tres por la tarde. En total recorría cerca de 20 kilómetros todos los días. Durante el programa, tuve que bajar esta media a una hora en cada turno. Este proceso lo empecé en febrero de 2021. En los puntos más intensos, mis días suponían doce horas de estudio en los que veía o escuchaba roscos de 'Pasapalabra' sin parar", señaló Rodríguez.

Según sus palabras, de media diaria podía memorizar 100 palabras con sus definiciones y define estudio como todo el aprendizaje posterior a abrir los ojos cada mañana, lo que incluye "escuchar la radio, pódcasts, conversaciones, lectura y el propio estudio en sí", que en momentos de máximo apogeo supuso hasta catorce horas al día. En total, el proceso previo al concurso supuso dos años y medio de preparación, a lo que debe sumarse el tiempo en pantalla. Un proceso de casi cinco años que terminó en victoria millonaria el pasado 5 de febrero. "Al principio, incluso soñaba con los roscos. Es necesaria la visualización de la victoria y yo me imaginaba en esa posición", afirmó.

La ganadora de 'Pasapalabra', Rosa Rodríguez, posa en el Salón de Grados. / Carlos Pardellas

El éxito de 'Pasapalabra'

"Estuve en el programa más visto de la televisión española la mayoría de los días del año. La fama fue llegando de manera paulatina, no sucedió de golpe. Suelo ir con gorra y gafas de ver por la calle, no para pasar desapercibida, es por comodidad. Recuerdo cuando, incluso así vestida, la gente me miraba o me paraba por la calle. Se notó especialmente en verano, en ese momento mi enfrentamiento con Manu estaba en el punto más álgido. El reto era muy alto. A veces, al pasear con mi familia, se me acercaban personas a saludarme. Mis padres alucinaban y me preguntaban por qué me saludaban y, en especial, lo hacían como si me conociesen", explicó Rodríguez.

La relación de Rosa con el programa proviene por parte de madre, que es una gran aficionada a los concursos televisivos. Aunque reconoce que su familia estuvo "preocupada por el futuro laboral", jamás recibió ninguna "forma de presión" por sus estudios en Filología.

"Provengo de origen migrante y mis padres no pensaron en su felicidad para tomar las decisiones. Pusieron en el centro planes para que sus hijos llevasen mejor vida. Eso lo tuve presente y cuando vas estudiando, tu entorno te hace saber que podías estar haciendo mucho más. Tanto la decisión de estudiar Filología como 'Pasapalabra' me tomaron ellas a mí, no a ellas, y se caracterizan porque las tomé pensando en mi felicidad. Después comprendí la ilusión que le hacía a mi madre. Los vi orgullosos porque era su hija y estaba ganando, pero no por el dinero, por estar simplemente ahí. Cuando estuve en televisión entendí que si ganaba podía devolver a mis padres todo su esfuerzo", afirmó Rodríguez.

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"Siempre he sido una persona que está dándole vueltas a qué hacer en el futuro. Quiero permitirme el privilegio de darme un poquito de tiempo y pensar qué quiero hacer. Estoy queriendo disfrutar del presente, descansar y, sobre todo, no tomar decisiones precipitadas porque a lo mejor salen cosas nuevas, pero a lo mejor no. Sí que me gustaría volver a la docencia de una manera u otra", resolvió Rosa sobre su futuro.

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