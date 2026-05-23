Zasca
Duro reproche de Joaquín Prat a Alejandra Rubio por su vuelta a 'De viernes': "Uno cada dos meses da para vivir"
El presentador de 'El tiempo justo' no se calla la boca y dice lo que piensa del regreso de la que fuera su colaboradora al programa de Santi Acosta y Bea Archidona
Kevin Rodríguez
Alejandra Rubio regresó anoche a 'De viernes' para hablar sobre su primer libro. La hija de Terelu Campos regresó así al programa de Santi Acosta y Bea Archidona con el objetivo de promocionar su obra, solo unos meses después de su abrupta salida de la televisión, originado precisamente tras una entrevista en ese mismo programa.
En aquella ocasión, Rubio dio el bombazo de que estaba esperando a su segundo hijo, algo que luego se comentó en los distintos magacines diarios hasta que la nieta de María Teresa Campos dijo 'basta' y decidió retirarse temporalmente.
Ahora, con su regreso Joaquín Prat le ha lanzado un sonado reproche a su antigua colaboradora. Ayer en 'Vamos a ver' conectaron como siempre con Prat antes de la finalización del programa para avanzar los contenidos del formato de la tarde y Patricia Pardo quería saber la opinión de su compañero sobre la vuelta de Alejandra Rubio.
"A ver, un 'De viernes' cada dos meses da para vivir", ha soltado sin arrugarse el presentador de Telecinco. "Se tenía que decir y se dijo", comentó rápidamente Pardo. "No tiene que venir todos los días a currar", decía al mismo tiempo Prat. Tras el zasca, el periodista avanzó los contenidos que ofrecería por la tarde su programa.
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