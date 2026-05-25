Carlos Alsina niega una salida forzada en 'Más de uno': “He decidido relegarme”

Carlos Alsina ha confirmado un cambio de etapa en Onda Cero. Después de 33 años al frente de un programa diario de información y opinión, el periodista dejará de conducir el tramo informativo de ‘Más de uno’ a partir de septiembre. Su relevo será Rafa Latorre, actual director de ‘La Brújula’, mientras que Marta García Aller asumirá el informativo de la tarde.

Alsina ha explicado en antena que comunicó su decisión el pasado 13 de marzo al director general de Onda Cero, que intentó convencerle para que continuara. “Cuando tienes 25 años te comes el mundo, ahora estoy gastado y además me vendría bien madrugar menos. Porque tengo muchas lecturas atrasadas”, ha señalado el comunicador antes de defender que Latorre es “la persona más idónea para tomar el relevo”.

El periodista ha querido dejar claro que no abandona la radio, sino que abre una nueva etapa dentro de la misma casa. “La radio no solo es actualidad y opinión”, ha recordado, reivindicando el valor de los tramos más ligados a la compañía y el entretenimiento. “En esencia la radio es hacer compañía. Si además consigues dar un poquito de felicidad, pues has tocado el cielo”, ha afirmado.

Alsina también ha respondido a las interpretaciones políticas sobre su salida del primer tramo de ‘Más de uno’: “Soy relegado; he decidido relegarme. Es una autorrelegación que probablemente es inédita en la radio en España. Vamos a innovar”. Además, ha rechazado que su movimiento responda a presiones externas: “He leído esta semana que he sido depurado por Onda Cero. Pobre de mí”.

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En su despedida del tramo informativo, el periodista ha defendido su vínculo con la cadena y ha cerrado la puerta a otras versiones sobre los cambios. “Onda Cero es mi cadena, Onda Cero es mi marca, Onda Cero es mi casa y Onda Cero es mi familia”, ha asegurado. “Si usted escucha o lee cualquier otra versión de los cambios que va a haber en Onda Cero, no se la crea”, ha rematado antes de confirmar el nuevo reparto de voces para la próxima temporada.

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