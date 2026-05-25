Herida familiar
Dakota Tárraga se rompe con Malbert al recordar ‘Hermano mayor’: “Eso no se le hace a una madre”
La televisiva habla en el podcast de Podimo sobre sus adicciones, la muerte de su hermano Iván y el papel que tuvo el programa en su recuperación
Carlos Merenciano
Dakota Tárraga ha repasado junto a Malbert una de las etapas más duras de su vida. La que fuera protagonista de ‘Hermano mayor’ ha recordado en el podcast del presentador en Podimo cómo vivió su paso por el programa y ha reconocido el dolor que le provoca verse en aquella época, especialmente por el daño que hizo a sus padres.
“A mí me dio auténtica vergüenza, vergüenza ajena, vergüenza por mis padres”, ha admitido Dakota al hablar del formato que la dio a conocer. La televisiva ha sido especialmente contundente al referirse a su madre: “Eso no se le hace a un padre, menos a una madre, porque mi madre es la que me ha parido, ¿entiendes? Y yo a mi madre la adoro”.
Durante la entrevista, Dakota también ha explicado el origen de aquel momento personal. Según ha contado, la muerte de su hermano Iván, cuando ella tenía 17 años, marcó un antes y un después. “Era lo que yo más quería en la vida”, ha recordado antes de reconocer que después se enganchó “a las pastillas, a la cocaína y al alcohol”. Al describir cómo era un lunes en esa etapa, ha respondido sin rodeos: “Levantarme por la mañana, beberme 3 litros, unas 10 pastillas, unos 10 tranqui, y 3 gramos”.
Malbert le ha preguntado si ha conseguido superar la muerte de su hermano, pero Dakota ha sido clara: “No, no la tengo superada, y no quiero superarla”. Para ella, pasar página no es una opción porque lo asocia con olvidar. “Yo a mi hermano, mientras que yo viva, no se muere”.
La valenciana también ha reconocido que ‘Hermano mayor’ fue clave para salir de aquel pozo, aunque no ha evitado hablar de la cara más turbia del formato. Dakota ha asegurado que en el programa se provocaban situaciones y que, pese a tener un problema con el alcohol y las pastillas, “ellos me llevaban a comprar alcohol”. Aun así, ha dejado claro que no espera disculpas: “Yo estoy muy agradecida, y no quiero sus disculpas. Yo me he dado cuenta que ese programa a mí me ha servido para abrir los ojos”.
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