Salva Reina revoluciona 'La revuelta' con una charanga y desvela su "sequía" sexual con Kira Miró

Salva Reina ha revolucionado por completo el plató de 'La Revuelta'. El actor malagueño (aunque nacido en Las Palmas de Gran Canaria) ha visitado a David Broncano derrochando el buen rollo y la energía que tanto le caracterizan. De hecho, su entrada ya fue toda una declaración de intenciones: apareció sacando confeti de los bolsillos, una broma que, según él mismo confesó entre risas, "se le ha ido de las manos".

Cabe recordar que el programa de TVE se encuentra en pleno baile de fechas y horarios debido a la cobertura del Mundial 2026 en la cadena pública. Durante este mes de junio, la entrega de los jueves pasa a emitirse los viernes, y el espacio contará con un horario especial los próximos días 16, 17 y 23 de junio.

Como ya es habitual, el programa regaló momentos de lo más surrealistas gracias a la interacción con el público. Juan, el espectador elegido por Sergio Bezos para ver el 'show' desde la mítica bañera, desveló la campaña que inició en redes para que una conocida multinacional de hamburguesas limpiara los chicles pegados bajo sus mesas.

Aunque logró que la empresa actuara, la mala costumbre sigue existiendo, lo que llevó a Salva Reina a lanzar un tremendo y divertido alegato a cámara: “Personas humanas, ya está bien. ¡No más chicles! O mejor, ¡no más guarros y guarras!”. Además, el actor también quiso mojarse en otro gran debate nacional: la obligación de devolver los tuppers. “Puede ser también una excusa para quedar”, reflexionó de forma muy pilla.

En el terreno profesional y personal, Salva sigue en una nube año y medio después de ganar su primer premio Goya como mejor actor de reparto por 'El 47'. Ahora, el intérprete vuelve a la carga con la película 'Tres de más', donde comparte pantalla con su pareja en la vida real, Kira Miró.

Reina no dudó en desvelar una curiosa anécdota del rodaje, confesando que en una escena de una discusión le pidió a la actriz que le pegara de verdad: “Le dije que me diera de verdad y me arreó una torta…”, recordó entre risas, aclarando que su relación sigue viento en popa.

Noticias relacionadas

Tanto es así que el invitado no tuvo reparos en responder a las clásicas preguntas de Broncano sobre el dinero y el sexo. Salva confesó que venían de pasar un mes “fatal en lo sexual” por culpa del cansancio y el exceso de trabajo, pero que la sequía estaba a punto de terminar. El actor desveló que había quedado con Kira justo al salir del programa. Para rematar el momentazo, el actor abandonó el teatro escoltado por una charanga que él mismo había contratado, mientras en la pantalla del plató se proyectaba un vídeo de la propia Kira Miró esperándole y bailando en la habitación del hotel.

Suscríbete para seguir leyendo