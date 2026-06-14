Javier Vendrell Camacho

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El papa León XIV agradece a Felipe VI durante su primer discurso tras su visita a España

El papa ha expresado este domingo su gratitud por el viaje apostólico a España y ha agradecido de forma especial al Rey Felipe VI su acogida. "Expreso ante todo mi gratitud al Señor por el viaje apostólico que me ha concedido realizar a España", ha dicho durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano.