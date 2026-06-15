El día que Gaspi se quitó la máscara ante Jordi Wild para reconocer su problema de salud mental: "Me sentí solo mucho tiempo"

El mundo de las redes sociales y el 'streaming' se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de Gaspi, uno de los creadores de contenido más disruptivos e irreverentes de los últimos años. Con un humor extremo y políticamente incorrecto, el joven argentino logró conquistar a millones de seguidores, pero detrás de las risas y de su polémica máscara se escondía una realidad mucho más compleja.

En una íntima charla en el pódcast 'The Wild Project' conducido por Jordi Wild, hace un año Gaspi decidió desnudarse emocionalmente y visibilizar los problemas de salud mental que lo obligaron a alejarse de las pantallas durante dos años.

El éxito le llegó a Gaspi de golpe cuando apenas tenía 19 años. Una exposición brutal para la que nadie está preparado: "De repente salía a comprar y me conocía todo el mundo y sin un mango", le confesaba a Jordi Wild, asegurando que llegó a plantearse para qué seguir exponiéndose de esa manera.

El choque entre su persona y el personaje extremo que mostraba en internet terminó pasándole factura. La soledad se convirtió en un refugio doloroso en su piso de Buenos Aires: "Me hizo pelota lo del personaje, la máscara esa de que todo el mundo te aplaudía y que después me encontraba solo en mi sillón diciendo: 'Che, realmente ¿quién soy?'. Me he sentido solo mucho tiempo".

Su TOC desde la infancia

Uno de los momentos más valiosos y pedagógicos de la entrevista fue cuando Gaspi habló abiertamente sobre el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) que padecía desde la infancia, ayudando a desmitificar una enfermedad que la sociedad suele confundir erróneamente con simples "manías" de limpieza.

El creador de contenido relató cómo el estrés y la falta de sueño disparaban sus rituales y compulsiones: "De chiquito me pasaba que caminaba y siempre tenía que dar un paso para atrás. Si no daba un paso para atrás, pensaba que se moría mi mamá. De repente estaba 30 minutos para caminar una cuadra".

A pesar de la gravedad de estos episodios, Gaspi explicaba que con terapia había logrado ponerle nombre a lo que le pasaba y hacerlo consciente, aunque admitía el cóctel explosivo que suponía su mente: "Soy muy perfeccionista y con el TOC es una mezcla, es un cóctel boludo. Eso me explotó la cabeza y por eso estuve dos años en mi sillón pensando qué hacer".

Miedo a medicarse y rechazo a los vicios

Preguntado por Jordi Wild sobre por qué no recurría a la medicación si el trastorno le afectaba en su día a día, Gaspi confesó un temor muy común entre quienes sufren problemas de salud mental: "Siento que allí pierdo mi esencia un poco y gracias a eso siento que soy lo que soy". El propio Jordi, mostrando una gran empatía, intentó romper ese estigma recordándole que la medicación adecuada a veces es una ayuda temporal necesaria y que "el miedo a medicarse también es parte del propio TOC"..

Por otra parte, y en contra de lo que muchos prejuicios sobre su personaje en internet sugerían, Gaspi fue tajante al afirmar que jamás se refugió en las drogas ni en los vicios para llenar sus vacíos emocionales: "Cero. Si la gente supiera el TOC que me da consumir droga... Si hay algo de droga en una mesa, me da ansiedad".

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Antes de despedirse en la charla, el 'streamer' se mostró optimista tras el periodo de introspección y madurez que supusieron esos dos años de parón. Gaspi aseguró haber salido reforzado de su momento más oscuro: "Me volví a encontrar, encontré mi esencia... Estoy pleno, la verdad que sí, me pone contento".

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