Última batalla
Netflix pone fin a ‘Clanes’: la serie de Clara Lago y Tamar Novas tendrá una tercera y última temporada
La ficción regresará con Ana bajo protección y Daniel alejado del narcotráfico, mientras un clan albanés amenaza con hacerse con el negocio en Cambados.
Carlos Merenciano
Netflix ha decidido cerrar la historia de ‘Clanes’ con una tercera temporada. La serie producida por Vaca Films regresará con una última entrega que volverá a reunir a Clara Lago, Tamar Novas y Luis Zahera en una trama marcada por nuevas amenazas, cuentas pendientes y el regreso inevitable al mundo del narcotráfico.
La historia retomará la vida de sus protagonistas poco más de un año después. Ana vive lejos de Cambados como testigo protegida junto a su madre y su hija Sara, tratando de reconstruir su vida y dejar atrás todo lo ocurrido. Daniel, por su parte, también ha abandonado el negocio familiar e intenta mantenerse dentro de la legalidad, aunque sigue obsesionado con encontrarlas.
La frágil calma saltará por los aires cuando un clan albanés trate de quedarse con el control de las descargas de droga. Sus métodos romperán el equilibrio de Cambados y pondrán contra las cuerdas a los Padín, obligando a Daniel a acercarse de nuevo a un entorno del que creía haberse apartado. La amenaza también terminará alcanzando a Ana.
Clara Lago y Tamar Novas volverán a encabezar el reparto junto a Luis Zahera. También repetirán Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira y Chechu Salgado, entre otros intérpretes vinculados al universo de la serie.
La tercera temporada estará dirigida por Ángeles Huerta y Javier Rodríguez. Jorge Guerricaechevarría volverá a encargarse del guion de esta despedida, que tendrá como reto cerrar definitivamente el conflicto entre Ana, Daniel y la familia Padín.
Suscríbete para seguir leyendo
- Final | Valencia Basket - FC Barcelona; la final de la Liga Endesa, en vivo
- El exvalencianista Cavani rompe con Boca Juniors y se ofrece al mercado de fichajes
- El director deportivo del FC Barcelona se reúne con los agentes del valencianista Javi Guerra
- Fichaje NBA para la Euroliga: Regresa a un top de Europa y rival de Valencia Basket
- OFICIAL | Primera equipación Valencia 26/27: Vuelta al origen para la camiseta del último año en Mestalla
- La cláusula de Javi Guerra es de 40 millones de euros... y asciende en el mes de agosto
- Kempes: 'Me calenté tanto que ningún jugador de Argentina me habla todavía
- De la permanencia en Primera a las aulas de la universidad: las merecidas vacaciones de Carlos Espí