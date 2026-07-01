Quién entra y quién sale de la lista de morosos de Hacienda 2025: regresan Isabel Pantoja y Negreira

Como viene siendo habitual en el mes de junio desde 2015, Hacienda ha vuelto a publicar la lista que nadie quiere protagonizar: la de los grandes morosos del país. La edición de este año llega algo más ligera en número de deudores, pero no le faltan rostros conocidos. La cantante Isabel Pantoja vuelve a la undécima edición con una deuda de 1,3 millones de euros, al igual que la actriz Paz Vega, aunque reduce el importe hasta los 1,8 millones de euros.

La lista de este año vuelve a estar repleta de estrellas: también ha regresado la presentadora Patricia Conde, quien vuelve a formar parte del listado tras dos años fuera del fichero. Además de los de siempre, este año Javier Banderas entra con una deuda de 3 millones de euros.

De Negreira al FC Cartagena

El campo de fútbol tampoco se libra. En 2025 vuelve a repetir en la lista el árbitro José María Enríquez Negreira, con un millón de euros, al igual que Joan Gaspart, el expresidente del FC Barcelona, con una deuda cercana a un millón de euros. A ellos se suman el exfutbolista turco Arda Turan, con 1,2 millones de euros, y el brasileño Malcom, con 707.000.

La relación de deudores también alcanza a varios clubes. El FC Cartagena se estrena con 1,2 millones, mientras que la ya disuelta Unión Deportiva de Salamanca arrastra una deuda con Hacienda superior a los 13 millones. La lista no se detiene ahí: el alemán Marco Reus también aparece con un pasivo de 1,3 millones.

¿Quién abandona el fichero?

El empresario Diego Torres Pérez, exsocio de Iñaki Undangarín y conocido por su implicación en el 'caso Nóos', deja la lista este año. En la edición anterior figuraba con una deuda de 940.000 euros. El Real Jaén Club de Fútbol también sale de la lista tras más de una década. En 2024, el club disponía de 1,2 millones en impagos a Hacienda. Este año también abandonan el fichero el empresario Rafael Gómez Sánchez, conocido bajo el apodo 'Sandokán' (3,2 millones de euros) o la aerolínea Spanair (7,1 millones).

Listado de deudores a la Hacienda Pública.

Las grandes deudas

Aunque las celebridades ponen rostro a la lista, están lejos de encabezar el ranking de los mayores deudores. Como viene siendo habitual en ediciones anteriores, las grandes empresas del sector inmobiliario y energético vuelven a concentrar la mayor factura pendiente con Hacienda. Este año, la constructora Reyal Urbis mantiene el primer puesto, pese a reducir su deuda de 277,8 millones a 265 millones de euros. Por detrás se sitúan Bio-Zenite Energy, con 232,8 millones; Metaway Combustibles, con 195,61 millones; y la petrolera Vertix Petroleum, con 194,7 millones.

Entre estos grandes grupos figura también Abengoa, la multinacional disuelta en 2022 y cuyos activos fueron adquiridos por Cox, el grupo presidido por Enrique Riquelme. En la última edición, Abengoa aparecía con una deuda acumulada de 107 millones de euros.

Menos morosos

Los grandes morosos se han adelgazado un 4,4% con respecto al verano anterior, hasta los 5.835 contribuyentes. No obstante, la Agencia Tributaria precisa que, una vez depurados los registros duplicados, la deuda de los grandes morosos aumenta un 12,2% respecto al año anterior y alcanza los 15.364 millones de euros.

Para figurar en esta lista, a la que nadie quiere entrar, los deudores deben superar los 600.000 euros. Este año hay 144 menos que el anterior, después de que 879 integrantes salieran del listado y 735 nuevos se incorporaran.

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En esta edición, la mayoría de los grandes morosos eran personas jurídicas, que representaban el 81,3% de la lista, frente al 18,7% de personas físicas. En conjunto, adeudaban a Hacienda 15.432 millones de euros, un 4,4% menos que un año antes. De esa cantidad, 12.177 millones correspondían a contribuyentes que figuran como deudores principales; 2.557 millones, a aquellos que aparecen tanto como deudores principales como responsables; y 698 millones, a quienes constan únicamente como responsables. Además, 4.288 millones del importe total estaban vinculados a deudas en proceso concursal, por lo que su eventual cobro queda condicionado al procedimiento.

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