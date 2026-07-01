Rosa María Calaf, Premio Nacional de Televisión 2026

La periodista Rosa María Calaf Solé ha sido galardonada con el Premio Nacional de Televisión 2026, por "el legado de una figura pionera en el reporterismo televisivo". El premio, que otorga el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

Según ha informado el departamento que dirige Ernest Urtasun, el jurado ha destacado que "como la corresponsal más veterana de RTVE, formó parte de los servicios informativos en un tiempo en que las mujeres tenían una representación anecdótica en el periodismo".

"Su rigor como corresponsal en los principales centros políticos del mundo: Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong y Pekín, la convierten en un referente indispensable de la profesión", ha añadido el jurado reunido este miércoles.

Asimismo, el jurado ha señalado que Calaf "comprendió el enorme poder de la imagen como herramienta para enriquecer el relato periodístico e impulsó nuevas formas de crónica televisiva, con una mirada adelantada a su tiempo, abordando temas entonces considerados tabú, como la homosexualidad".

"A lo largo de su carrera ha conjugado la entrevista a líderes mundiales con el reportaje a pie de calle. Formó parte del equipo fundador de TV3 y asumió su dirección de programación en 1983", ha subrayado.

Además, el jurado ha destacado que este "galardón reconoce una trayectoria ejemplo de periodismo riguroso, con una especial destreza para explicar la complejidad con claridad, conociendo in situ a los protagonistas, derribando prejuicios y modernizando la narración periodística con su creatividad y osadía".

"Tras su jubilación, sigue comprometida con la formación de las nuevas generaciones de profesionales de la información, participando en múltiples actividades de divulgación sobre televisión y periodismo", ha indicado el jurado, que ha reconocido "una mirada feminista, diversa, capaz de anticipar temáticas y estilos de plena actualidad".

El Premio Nacional de Televisión reconoce la meritoria labor en el ámbito televisivo español puesta de manifiesto a través de una obra emitida durante 2025 o una contribución particular por su creatividad. En casos debidamente motivados podrá ser concedido por el reconocimiento a una completa trayectoria profesional.

El premio reconoció en su pasada edición al periodista Jordi Hurtado, uniéndose a una lista de galardonados, entre quienes se encuentran Karlos Arguiñano, Victoria Prego, Andreu Buenafuente, Concha García Campoy o Paloma del Río.

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Calaf es licenciada en Derecho y Periodismo y máster en Instituciones Europeas. En 1987, fue la encargada de abrir la corresponsalía de TVE Moscú para cubrir la Unión Soviética. A lo largo de su carrera fue corresponsal en Roma, para Italia y el Ciudad del Vaticano; Viena, para Europa del Este y los Balcanes; Hong Kong, para Asia-Pacífico; Pekín, para China y Asia; Nueva York, donde cubrió Estados Unidos y Canadá durante la presidencia de Ronald Reagan; y Buenos Aires, desde donde reorganizó la corresponsalía para América del Sur. Al margen de su labor como reportera, formó parte del equipo fundador de TV3 y asumió su dirección de programación en 1983.