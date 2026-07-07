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POLÍTICA

Mónica García y Rita Maestre revalidan su liderazgo en Más Madrid tras imponerse en las primarias para las elecciones de 2027

La ministra de Sanidad encabezará la candidatura a la Comunidad de Madrid y la portavoz municipal repetirá como aspirante a la Alcaldía tras lograr más del 80% de los apoyos en el proceso interno

Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre (d), y la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García (i), durante un mitin de Más Madrid en la Plaza Mayor, a 20 de mayo de 2023, en Madrid (España).

Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre (d), y la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García (i), durante un mitin de Más Madrid en la Plaza Mayor, a 20 de mayo de 2023, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

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Andrea San Martín

Madrid

Las primarias de Más Madrid para configurar las candidaturas con las que concurrirá a las elecciones autonómicas y municipales de 2027 ya tienen resultados definitivos. La ministra de Sanidad, Mónica García, volverá a ser la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, mientras que la actual portavoz municipal, Rita Maestre, repetirá como cabeza de lista al Ayuntamiento de la capital.

El proceso interno se celebró entre el 4 y el 6 de julio y registró una participación del 90,04% de los militantes del censo autonómico. En el ámbito regional, la candidatura 'En Madrid hay partido', encabezada por Mónica García y Manuela Bergerot, obtuvo el 80% de los votos emitidos para las cabezas de lista, frente al 20% logrado por 'Más Madrid Abierto'.

Rita Maestre junto a Mónica García.

Rita Maestre junto a Mónica García. / Europa Press/ Eduardo Parra

Como resultado, de los 44 puestos elegibles de la candidatura autonómica, 42 corresponderán a integrantes de la lista vencedora y dos a la candidatura rival, conforme al sistema de listas abiertas y desbloqueadas mediante el método Dowdall.

Rita Maestre liderará la candidatura al Ayuntamiento

En la capital, la candidatura 'Barrio a Barrio', encabezada por Rita Maestre junto a Daniel Ayuso, logró el 81,2% de los apoyos, mientras que 'Más Madrid Abierto' obtuvo el 8,8%.

La distribución de puestos deja 26 de los 28 lugares elegibles para la candidatura liderada por Maestre y dos para la lista alternativa, aplicando el mismo sistema electoral.

Las listas aún podrán incorporar nuevos perfiles

Más Madrid ha señalado que tanto la candidatura autonómica como la municipal se completarán en los próximos meses con la incorporación de perfiles independientes y representantes de la sociedad civil, además de los posibles acuerdos de coalición que puedan alcanzarse antes de las elecciones de 2027.

En esta misma ronda de primarias, la formación también ha elegido las candidaturas municipales para otros 21 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Lista autonómica definitiva tras las primarias a falta de posibles fichajes y coaliciones electorales:

  1. Mónica García Gómez
  2. Manuela Bergerot Uncal
  3. Emilio Delgado Orgaz
  4. Marta Carmona Osorio
  5. Gabriel Ortega Sanz
  6. Diana Paredes Cochehuanca
  7. Eduardo Fernández Rubiño
  8. Letizia Bisignano Robledo
  9. Hugo Martínez Abarca
  10. Beatriz Borrás Vergel
  11. Samuel Escudero León
  12. Marta Lozano Sabroso
  13. Héctor Tejero Franco
  14. Jimena González Gómez
  15. Jorge Moruno Danzi
  16. Marisa Escalante Miragaya
  17. Juan Varela-Portas Orduña
  18. Sonia Murillo Martín
  19. Miguel Montejo Bombín
  20. María del Mar Barberán Parrado
  21. Jorge Antonio Sánchez Olivera
  22. Alda Recas Martín
  23. Alfonso Sánchez Menéndez
  24. Mariana Arce García
  25. Txema Urkijo Azkarate
  26. Aitana Garrido Alí
  27. José Manuel López Rodrigo
  28. Esther Rodríguez Moreno

Lista municipal Madrid ciudad definitiva tras las primarias a falta de posibles fichajes y coaliciones electorales:

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  1. Rita Maestre Fernández
  2. Daniel Ayuso Miranda
  3. Lucía Lois Méndez de Vigo
  4. Pablo Padilla Estrada
  5. Olga Martínez López
  6. Daniel Vila Garda
  7. Diana López Díaz
  8. Manu Mercadal Minguijon
  9. Maria José (Joe) Boeta Pardo
  10. Adrián Jul García
  11. Lucía López García
  12. Marcos Manzanero Manzanas
  13. Andrea Betetta Ángeles
  14. Paul Nicholas (Nico) Holmes Antón
  15. Alicia Pintor Gutiérrez
  16. Javier García Colino
  17. Rocío Murciano Horcajo
  18. Iván Velarde Espín
  19. María Ángeles (Marián) de la Cruz 
  20. Fernando Díaz Rouco
  21. Francisca Otero Barranco
  22. José Leoncio Gómez Cubero
  23. Carol Pierina Linares Linares
  24. Rodrigo Gonzalo Mier
  25. Belén del Mar Sánchez García
  26. José Luis Martínez Martínez
  27. Bárbara González Serrano
  28. Víctor Javier Romera Domínguez

Fuente: El Periódico de España

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