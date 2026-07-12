La última polémica de Cintora aviva las críticas del PP a RTVE: "Eso también es corrupción"

La última polémica vivida en el programa de Jesús Cintora, con la salida de la analista Marta G. Montero entre lágrimas este sábado noche, ha avivado también la refriega política, con distintos cuadros del PP cargando contra RTVE, que se ha convertido en un elemento habitual en las críticas del partido de Alberto Núñez Feijóo, que ha venido denunciando la politización de la radiotelevisión pública. Unas críticas crecientes desde la reforma legal que en 2024 dio la mayoría de la dirección de la cadena al Gobierno y a sus socios, orillando al principal partido de oposición y dando asiento en distintos programas -entre ellos en el programa de Cintora- al exvicepresidente de Gobierno, Pablo Iglesias.

En este caso, las críticas del PP han llegado a raíz del episodio vivido este sábado. El propio partido ha lanzado un mensaje en redes sociales criticando la escena. "Esto es en lo que se ha convertido la televisión pública de Pedro Sánchez. No hay derecho al trato que ha recibido Marta G. Montero por parte de Cintora".

Ya a primera hora, algunos de los primeros espadas populares han reaccionado a la salida de la colaboradora para denunciar las "humillaciones y maltrato en directo, pagado con dinero público". Una circunstancia que, según defienden, "también es corrupción".

Es lo que defendió el presidente del PP en Álava, Iñaki Oyarzábal, que en un mensaje en redes sociales calificaba a RTVE como "tele basura al servicio del sanchismo corrupto, que humilla al que no traga y al que opina distinto". En este punto, continuaba. "Con dinero público además, eso también es corrupción".

No es el único mensaje de las filas del PP publicado a raíz de este episodio. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, también se pronunció en las mismas redes sobre el polémico trato de Cintora a las colaboradoras del programa.

"Humillaciones y maltrato en directo, constantes. Pagado con nuestro dinero", señalaba Muñoz en X, antiguo Twitter. "Dicen que son el progreso. El progreso no es humillar a mujeres porque no defienden a Sánchez. Están “bien pagados” precisamente para ejercer esta forma de propaganda y presión. Esto no es periodismo", zanjaba la dirigente popular.

"Me siento humillada"

El episodio en cuestión se produjo en la edición nocturna del programa de Cintora, Malas Lenguas Noche, cuando una de las colaboradoras, Marta G. Montero, se marcó en directo después de acusar al presentador de programa de "humillarla". "No voy a contestar, Jesús, lo siento. No me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada", zanjó Montero, que aseveró que "prefiero comer mierda" a continuar en el programa. En ese momento, abandonó el plató y Cintora evitó darse por aludido por las acusaciones: "Ha decidido irse Marta Gómez Montero. Ella sabrá".

En el mismo programa, una vez levantado el revuelo en las redes, el presentador admitió más tarde que le había pedido callarse durante el programa. "Solo le he hecho un gesto para que espere su turno. A todos los compañeros se le pide que no corten a los demás, que no hablen por debajo y que respeten los turno. Únicamente eso, nada más. A partir de ahí, ella ha decidido marcharse", se justificó el presentador.

Este domingo, una vez que estalló la polemica, Cintora publicó un mensaje en redes sociales alabando a la periodista y lanzaba una suerte de disculpas, anunciando su intención de "trasladar mis disculpas por el mal rato", obviando las acusaciones directas de "humillación" que la colaboradora había vertido contra él.

Este mensaje fue replicado por el propio presidente de RTVE, José Pablo López, que fue más contundente en sus disculpas hacia Marta G. Montero: "No bastan las disculpas en privado; por eso quiero hacerlo también en público, abrazarte y ponerme a tu entera disposición para lo que necesites".

Informe de RTVE sobre Malas Lenguas

No es la primera vez que Malas Lenguas, el programa de Jesús Cintora, está en el foco de la polémica. En poco más de un año de vida, son varios los colaboradores que han abandonado el programa, que también ha recibido críticas internas de RTVE. Entre ellas, destaca un durísimo informe que el Consejo de Informativos de RTVE elaboró a raíz de las quejas recibidas por parte de la plantilla.

En él, determinó que "las informaciones emitidas en estos programas no se rigen por criterios periodísticos y por ello entran incluso en contradicción con las elaboradas en los Servicios Informativos de RTVE". En este sentido, apuntaba a la falta de equidad entre las voces ofrecidas a uno y otro lado del tablero ideológico.

"La opinión en estos programas está unida a la información, lo que en muchas ocasiones dificulta diferenciarlas", criticaba el informe, que denunciaba que "es habitual que los temas y el tratamiento de los reportajes den como resultado un contenido sesgado, en el que abundan los argumentos favorables al Gobierno o al PSOE. Mientras, se tratan de forma discreta o no se tratan aquellos temas que pueden poner en un aprieto al Ejecutivo y se redunda en los asuntos que puedan debilitar a la oposición".

"Descalificaciones frecuentes"

El mismo informe apuntaba directamente al sesgo del presentador, señalando que "los presentadores adolecen de sesgo, tanto en el contenido de sus opiniones como en la forma de exponerlas", y advertía que "el reparto de temas en la mesa suele favorecer solo a quienes defienden tesis de un determinado signo político, quienes suelen concluir los debates y cuyas opiniones son reforzadas por los colaboradores externos".

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"Las descalificaciones", señalaba el texto, "son frecuentes". Y, "aunque son opiniones personales y en ese sentido respetables, es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad".

Fuente: El Periódico