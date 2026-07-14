Fin de etapa
Atresmedia oficializa la salida de Josep Pedrerol del grupo y anuncia la fecha final de 'El Chiringuito'
El periodista cerrará su etapa en el grupo el próximo 20 de julio con un especial de 'El Chiringuito' por la final del Mundial
Carlos Merenciano
Josep Pedrerol y Atresmedia han acordado poner fin a su vinculación profesional después de más de una década de trabajo conjunto. El periodista abandonará el grupo tras trece años al frente de dos de sus grandes apuestas deportivas: 'El Chiringuito', en la franja nocturna, y 'Jugones', en la sobremesa de laSexta.
La despedida ya tiene fecha. Pedrerol y el equipo de 'El Chiringuito' cerrarán su etapa en Atresmedia el próximo 20 de julio con una entrega especial dedicada a la final del Mundial. El formato pone así punto final a una trayectoria en la que se ha consolidado como uno de los espacios más reconocibles del debate deportivo televisivo y como líder entre los canales temáticos.
*En elaboración...
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Fuente: El Periódico
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