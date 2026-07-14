Atresmedia oficializa la salida de Josep Pedrerol del grupo y anuncia la fecha final de 'El Chiringuito'

Josep Pedrerol y Atresmedia han acordado poner fin a su vinculación profesional después de más de una década de trabajo conjunto. El periodista abandonará el grupo tras trece años al frente de dos de sus grandes apuestas deportivas: 'El Chiringuito', en la franja nocturna, y 'Jugones', en la sobremesa de laSexta.

La despedida ya tiene fecha. Pedrerol y el equipo de 'El Chiringuito' cerrarán su etapa en Atresmedia el próximo 20 de julio con una entrega especial dedicada a la final del Mundial. El formato pone así punto final a una trayectoria en la que se ha consolidado como uno de los espacios más reconocibles del debate deportivo televisivo y como líder entre los canales temáticos.

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