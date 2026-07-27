Estabilizado el incendio forestal próximo a la urbanización Islantilla Golf, en Lepe (Huelva)

El incendio forestal declarado en Lepe (Huelva), en las proximidades de la urbanización Islantilla Golf y cerca de la playa de Islantilla, ha quedado estabilizado durante la noche de este lunes 27 de julio. Tras la evolución favorable del fuego, la Junta de Andalucía ha rebajado el Plan Infoca a fase de preemergencia, situación operativa 0.

El incendio se declaró alrededor de las 20.10 horas. En un primer momento fueron movilizados un helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra, 16 efectivos terrestres y una autobomba, aunque el dispositivo tuvo que ser reforzado ante el avance de las llamas.

El incendio movilizó cuatro medios aéreos

A las 20.50 horas trabajaban en la zona dos helicópteros semipesados, dos aviones de carga en tierra, 45 efectivos por tierra y dos autobombas. La evolución del incendio llevó inicialmente a la Junta de Andalucía a elevar el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 1, en la provincia de Huelva.

Las autoridades recomendaron entonces a los vecinos evitar la zona del incendio, seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y cerrar puertas y ventanas para impedir la entrada de humo en las viviendas.

El Infoca continúa trabajando en su control

A las 22.05 horas, el Plan Infoca informó de que el incendio había quedado estabilizado, aunque los equipos continuaban trabajando para lograr su control. En ese momento permanecían desplegados 44 efectivos terrestres y dos autobombas.

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, confirmó a las 22.25 horas el descenso del Plan Infoca a fase de preemergencia, situación operativa 0, y agradeció a todos los efectivos su “rápida respuesta”.

Fuente: El Correo de Andalucía