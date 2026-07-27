Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego en Madrid disminuye su avance, pero sigue activo y sin estabilizar con 3 frentes

Los grandes incendios forestales que están asediando la provincia a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila, y desde el sábado también la de Toledo, continúan activos y fuera de control, aunque durante el día de este domingo se ha conseguido contener una buena parte de los frentes. Los fuegos, que ya han quemado 77.000 hectáreas y han obligado a desalojar o confinar a 90.000 vecinos, ya evolucionan "en positivo", pero el viento complica su estabilización este lunes.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, un total de 30 medios aéreos participarán a lo largo de este lunes en las labores de extinción del incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), que desde el sábado ha quemado 6.500 hectáreas en un perímetro de 48 kilómetros.

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este lunes a la zona afectada por el incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales. También la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, visitará el puesto de mando avanzado desde donde se coordina las operaciones de extinción del fuego.

Fuente: El Periódico

Investigan como intencionados dos incendios forestales en 24 horas en Alosno (Huelva) La brigada de investigación de incendios forestales (BIIF) del Plan Infoca investiga los dos incendios forestales que afectaron la pasada semana al mismo paraje de Alosno (Huelva), donde hay indicios de que se trató de incendios intencionados. Según han informado a EFE fuentes de la investigación, los técnicos de la BIIF están trabajando sobre el terreno y han encontrado indicios de que los incendios han sido intencionados, con la posibilidad incluso de que su autoría sea de la misma persona.

La superficie quemada por incendios en España sube a 172.400 hectáreas,20.000 más que ayer La superficie forestal afectada por los incendios desde comienzos de año en España asciende ya a 172.396,10 hectáreas, cerca de 20.000 hectáreas más que las contabilizadas este domingo y casi seis veces las 29.817 registradas durante el mismo periodo de 2025. Según la última actualización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) hecha pública este lunes, hasta el 27 de julio se han producido además 35 grandes incendios forestales (GIF), tres más que los contabilizados un día antes y frente a los once registrados en las mismas fechas del pasado año.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, admite que las condiciones para extinguir el incendio de Madrid no son las "idóneas": "La climatología no está ayudando". "Hoy y mañana son los días centrales", ha añadido.

Nervios a la espera de volver a casa tras el fuego de Castellón y respeto al confinamiento La segunda noche desde el inicio del incendio declarado en la Vall d'Uixó (Castellón) se ha vivido con más tranquilidad en los municipios evacuados porque parece que avanza bien la extinción, pero con nervios porque los vecinos quieren volver a casa, mientras que en los municipios confinados hay poca gente por la calle y parece que se respeta la medida. Así lo han indicado a EFE fuentes de las localidades en las que el desarrollo del incendio forestal ha obligado a evacuar a 16.000 personas de 18 municipios y urbanizaciones castellonenses, así como a confinar a 64.000 personas de tres municipios: la Vall d'Uixó, Onda y Betxí.

El incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) está haciendo explotar restos de artillería de la Guerra Civil El avance de las llamas del incendio de la Vall d'Uixó (Castellón), que se mantiene activo y sin control desde el sábado, está cruzándose en su avance con restos bélicos de la Guerra Civil española en su avance por la sierra de Espadán. Se trata de varios residuos de artillería, los cuales están estallando cuando se acerca el fuego. Así lo ha explicado Chevi Bolumar, Jefe de Unidad de los Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, en una intervención en el canal 24 horas de Televisión Española. Leer más

Así combate la UME el incendio de Sotillo de la Adrada, Ávila Lucía Feijoo Viera

Sánchez anuncia que el Consejo de Ministros creará un Panel Científico de Acción frente a la Emergencia Climática El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes creará un Panel Científico de Acción frente a la Emergencia Climática, un órgano asesor del Gobierno compuesto por "los mejores investigadores" de la materia para "ayudar a anticipar riesgos" y a "desarrollar políticas públicas" frente al cambio climático. Leer más

Alertan de mala calidad del aire por los incendios en varios puntos de Castilla-La Mancha La Dirección General de Calidad Ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha informado del registro de valores elevados de Material Particulado en varias estaciones de medición de calidad del aire de la región debido a la nube de humo provocada por los incendios forestales que afectan a Ávila y la Comunidad de Madrid. Estos valores elevados, a las 8:00 horas de este lunes, se han detectado en las estaciones de medición de Talavera de la Reina, Toledo, Ciudad Real y Puertollano, según la web de la Dirección General de Calidad Ambiental consultada por EFE.

Cortada la Alta Velocidad entre Barcelona y Madrid por un incendio cerca de la estación de Camp de Tarragona La circulación de los trenes AVE de alta velocidad entre la estación Camp de Tarragona y la población de la Pobla de Montornès (Tarragonès) ha quedado interrumpida este lunes a causa de un incendio declarado en las proximidades de la infraestructura ferroviaria. La incidencia ha obligado a suspender temporalmente el tráfico ferroviario, como ha informado el operador, ADIF, a través de sus redes sociales. Leer más