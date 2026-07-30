Última hora de los incendios en España, en directo | Dos desalojos más por el incendio forestal de Zamora, combatido por 50 medios por la noche

El incendio en Fermoselle (Zamora) continúa descontrolado tras una noche en la que ha habido que evacuar dos nuevas poblaciones, Villar del Buey y Pasariegos, que se suman a las doce localidades ya desalojadas.

La mejoría reciente se ha consolidado con la estabilización de los focos de Ávila y Madrid, por lo que gran parte de la población evacuada ha podido volver a sus domicilios y se ha levantado el confinamiento en todos los municipios afectados en ambas zonas, siempre bajo la recomendación de tomar precauciones como el uso de mascarillas.

Mapa de incendios en España.

En Castellón, en cambio, el incendio que comenzó el sábado en la Vall d'Uixó sigue sin control, con un perímetro de 82 kilómetros, y enfrenta una "noche crítica" para evaluar la evolución del fuego, aunque se ha revisado el recuento de hectáreas quemadas y se ha reducido a 9.300.

Fuente: El Periódico

Relativo optimismo de cara al sexto día del incendio de Vall d’Uixó pese a los apuros en el municipio de Artana Todos los días desde que comenzó el incendio de la Vall d’Uixó habían estado marcados por algún tipo de dificultad que complicaba el trabajo de los bomberos. Ayer, el quinto día con el fuego activo, fue la primera vez que los bomberos tuvieron un día completamente limpio en lo que a condiciones meteorológicas se refiere: no afectó mucho la temida inversión térmica, los vientos fueron suaves y la ola de calor apenas afectó. Leer más

El alcalde de Fermoselle (Zamora): "Hay una humareda enorme y rescoldos por las calles" El alcalde de Fermoselle (Zamora), José Manuel Pilo, ha asegurado que esta localidad de unos 1.100 habitantes en la que se originó el incendio de la provincia de Zamora y que permanece confinada ha amanecido con "mucho olor a humo, rescoldos por las calles y una humareda enorme si se mira hacia Trabanca", localidad salmantina situada al sureste. Pilo ha declarado a EFE que las circunstancias en las que se ha producido el incendio forestal que se inició sobre la una de la tarde del miércoles en un paraje al sur del municipio, cuando había viento y altas temperaturas, le recuerdan mucho al gran incendio ocurrido en la localidad hace ahora nueve años, que entonces fue intencionado, aunque ha admitido desconocer si en esta ocasión el fuego ha sido provocado de forma intencionada.

Estabilizan frentes este y norte en Fermoselle (Zamora) que reduce peligrosidad aunque tiene cuatro sectores activos Los trabajos nocturnos en el incendio de Fermoselle (Zamora) han permitido reducir "sustancialmente su peligrosidad" con la estabilización de los dos frentes que más preocupaban, el norte y el este, si bien mantiene cuatro sectores activos y numerosos puntos calientes. Según ha informado el jefe de servicio de medioambiente de la Junta en Zamora, Mariano Rodríguez Alonso, en declaraciones remitidas a Europa Press, los dos frentes más peligrosos se han estabilizado, "aunque hay numerosos puntos calientes y zonas muy complicadas".

Dos desalojos más por el incendio forestal de Zamora, combatido por 50 medios por la noche El incendio en Fermoselle (Zamora) continúa descontrolado tras una noche en la que ha habido que evacuar dos nuevas poblaciones, Villar del Buey y Pasariegos, y en la que cerca de medio centenar de medios han trabajado en labores de protección de viviendas y cascos urbanos, perimetración y combate directo de las llamas. En Villar del Buey, entre el medio millar de vecinos se encuentran los 25 mayores de la residencia de la localidad, que han sido trasladados a la residencia Los Tres Árboles de la ciudad de Zamora, han informado a EFE fuentes del operativo. Lista de localidades evacuadas Cibanal, incluido el Camping Los Ariribes y viviendas diseminadas

Formariz

Fornillos de Fermoselle

Pinilla de Fermoselle

Badilla.

Cozcurrita

Mámoles

Palazuelo de Sayago.

Tudera

Zafara

Argañín

Muga de Sayago, incluida la residencia.

Castilla y León aprobará este jueves ayudas para desalojados, sector agrario, autónomos y afectados de Ávila La Junta de Castilla y León prepara una serie de ayudas y actuaciones que se anunciarán en el Consejo de Gobierno de este jueves y se dirigen a familias desalojadas tras el incendio de Ávila y para agricultores, ganaderos, autónomos y resto de afectados. Entre ellas se contemplan ayudas directas a ganaderos, agricultores y apicultores para pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o pérdida de colmenas con baremos objetivos.

El incendio de Villalbilla (Madrid) está perimetrado y no va a progresar, según el 112 El incendio declarado este miércoles en la localidad madrileña de Villalbilla ya está perimetrado y no va a progresar, según el 112 de la Comunidad de Madrid. Ocho dotaciones terrestres de los bomberos permanecerán esta noche en la zona refrescando puntos calientes en el interior del perímetro, según las fuentes.

José Manuel Pilo, alcalde de Fermoselle: "Estamos reviviendo el incendio terrible de 2017" Cuando al filo de la una de la tarde la columna de humo ha asomado en la zona del Picón, en la ladera del Tormes, más de un vecino de Fermoselle (Zamora) ha pensado: "Ya se volvió a liar". Con el cercano recuerdo del gran incendio de los Arribes del Duero de 2017, el pueblo vuelve a vivir la amenaza del fuego. (Seguir leyendo)

Bomberos de Zamora trabajan para defender del fuego las casas de Fermoselle y Palazuelo Los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora han trabajado a lo largo de la tarde para defender las casas de los cascos urbanos de Fermoselle y Palazuelo de Sayago y continuarán en la zona toda la noche para intentar frenar el avance de las llamas del incendio que se declaró este miércoles sobre la una de la tarde en Fermoselle (Zamora), en el parque natural Arribes del Duero. Pasadas las diez de la noche, un camión cisterna nodriza del parque de Tierras de Aliste ha reabastecido a los medios provinciales de extinción desplegados en la zona para continuar el trabajo durante las horas nocturnas, según han informado a EFE fuentes de la Diputación de Zamora.

Madrid cierra los 24 puntos de acogida tras acordarse el realojo de todos los municipios La Comunidad de Madrid cierra este miércoles la totalidad de los 24 puntos de acogida habilitados con motivo del incendio en la sierra oeste de la región, una vez completado el realojo en los 17 municipios afectados. Para las personas que no pueden regresar a su vivienda por encontrarse en condiciones de inhabitabilidad o que sigan evacuadas -todavía no se permite el regreso a las urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa- el Gobierno madrileño ha informado de que mantiene un contrato con Cruz Roja que garantiza alojamiento y manutención en hoteles mientras persista la situación.