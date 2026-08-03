Fuego
Un incendio en una planta de residuos de Zamora activa las emergencias de Protección Civil
La columna de humo visible desde varios puntos de la provincia alertó a los ciudadanos, que llamaron en cerca de cuarenta ocasiones al centro de emergencias
Alejandra Bonel García
Un incendio declarado este lunes en la planta de tratamiento de residuos Zaresa, situada en el término municipal de Roales del Pan, en Zamora, ha provocado una amplia movilización de los servicios de emergencia de la provincia.
El fuego se originó a las 13.44 horas en las instalaciones ubicadas en la carretera de Valcabado. Desde ese momento, el centro de emergencias ha recibido cerca de cuarenta llamadas de ciudadanos que alertaban de la presencia de llamas y de una columna de humo en la zona.
Por el momento, no se han registrado heridos, aunque sí se ha quemado una nave.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y de los Bomberos del Parque Centro de la Diputación Provincial de Zamora. A petición de la institución provincial, el Ayuntamiento de Zamora también ha movilizado dos dotaciones del Parque Municipal de Bomberos.
El dispositivo municipal estuvo compuesto en un inicio por un vehículo nodriza y otro vehículo de apoyo. Sus efectivos trabajan de forma coordinada con los bomberos de la Diputación y con el resto de los servicios participantes en el operativo.
Medio Ambiente ha enviado varios medios para colaborar en las labores de extinción, mientras que también se ha informado del incidente a la empresa suministradora Nedgia Gas.
El incendio ha sido comunicado al Centro Provincial de Mando de Medio Ambiente. Además, debido a su carácter industrial, se ha activado el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil. Los vecinos de Roales, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos han recibido alerta por nube tóxica, recomendando evitar actividades al aire libre y mantenerse alejados de la zona de riesgo.
Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para controlar el fuego y garantizar la seguridad de las instalaciones y de su entorno.
Refuerzos municipales desde Zamora
A las 15.45 horas, se informaba de una ampliación de los recursos destinados al siniestro, siendo la totalidad del operativo dos vehículos ligeros, dos autobombas, un vehículo nodriza, un camión escala, ocho efectivos (un sargento, un cabo y seis bomberos) y un turno completo de ocho bomberos.
Fuente: La Opinión de Zamora
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