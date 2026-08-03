Última hora de los incendios en España, en directo | Máxima vigilancia ante los rebrotes en los incendios de Ávila, Zamora y Castellón

La reproducción de varios focos en los incendios de Ávila, Zamora y Castellón concentra los trabajos para estabilizar los fuegos que se registran desde hace varios días en esas y otras zonas de España.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que el riesgo de incendios es máximo en toda la península y muy alto en buena parte del resto del territorio peninsular y archipiélagos, especialmente en las islas más montañosas de Canarias.

Mapa de incendios en España.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha actualizado este domingo los datos sobre superficie calcinada este año y ha establecido en 186.544 las hectáreas forestales quemadas, frente a las 33.360 hectáreas en el mismo periodo de 2025.

Fuente: El Periódico

Situación estable en el incendio de Burgohondo (Ávila) sin saltos fuera del perímetro y sin llama viva El incendio en Burgohondo (Ávila) está en una situación estable, "sin saltos fuera del perímetro y sin llama viva", según ha informado el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández Herrero, tras la reunión del CECOPI. Hernández ha explicado que la noche ha transcurrido "sin sobresaltos" si bien ha reconocido que es probable que a lo largo del día se produzcan reactivaciones, "en principio, cada vez de menor intensidad" y que esperan atender "rápidamente". Este lunes permanecen medios aéreos y terrestres con la principal tarea de localizar puntos calientes para eliminarlos y de enfriar las zonas que "están todavía con mucha temperatura", junto a tareas de vigilancia activa.

Tres investigados por imprudencia grave en un incendio forestal en Huelva que arrasó 1.800 hectáreas y provocó desalojos La Guardia Civil investiga tres personas por imprudencia grave en un incendio forestal declarado el pasado 21 de julio en una finca privada de El Cerro del Andévalo (Huelva) que terminó afectando a 1.800 hectáreas de masa forestal y llegó a provocar la evacuación preventiva de 380 vecinos. Según informa el Instituto Armado en un comunicado, las investigaciones del Seprona sitúan el origen del fuego en las chispas generadas por el uso de una radial --herramienta de corte de metales de fricción-- en labores de demolición parcial de una nave agrícola a unos 15 metros de una zona de vegetación seca. La Guardia Civil asegura que los operarios de la empresa encargada de esta tareas "carecían de las medidas de seguridad preventivas necesarias", y aunque los trabajadores intentaron sofocar el fuego por sus propios medios, las altas temperaturas, el viento y la sequedad del pasto provocaron una rápida propagación.

Extinguido el incendio forestal de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha ha dado por extinguido, en la noche de este domingo al lunes, el incendio forestal que se inició este sábado en el término municipal de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real). El Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades ha indicado que este incendio, que fue detectado por un vigilante fijo el sábado a las 18:03 horas y que se dio por controlado este domingo a las 19:50 horas, ha quedado extinguido a las 2:26 horas de este lunes. En este incendio se llegó a activar el nivel 1 por medidas de protección a la población, ya que se dio aviso a la Guardia Civil para que controlara el paso de población por un camino utilizado por los medios de extinción para sus tareas contra el fuego.

El Gobierno canario activa la alerta máxima por incendios forestales en Gran Canaria a partir de este lunes La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible y en aplicación del Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), ha actualizado la situación activando la alerta máxima en la isla de Gran Canaria a partir de las 11.00 horas de este lunes, 3 de agosto. En concreto, la activación de la alerta máxima en Gran Canaria por incendios forestales afectará a partir de la cota 400, mientras que el resto de las islas permanecen en alerta, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa. Esta actualización se produce ante el episodio de altas temperaturas de varios días de duración, con una incidencia mayor especialmente en Gran Canaria, donde afectará especialmente a la cuenca de Tejeda y a medianías del sureste y oeste, pudiendo localmente superar los 40 ºC.

Segunda noche sin reactivaciones en el incendio de la Sierra Oeste de Madrid El incendio de la Sierra Oeste de Madrid deja una segunda noche consecutiva sin reactivaciones. Un total de 16 dotaciones terrestres han mantenido durante la madrugada las labores de vigilancia y refresco, mientras continúa activada la Situación Operativa 2 del INFOMA. La carretera M-957 sigue cortada entre los puntos kilométricos 0 y 5,750, mientras se mantiene la prohibición del baño y de la navegación recreativa en el Pantano de San Juan y la Playa del Alberche.

Controlado un incendio en un paraje de Aznalcázar, Reserva de la Biosfera de Doñana El dispositivo contra incendios de la Junta de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado esta noche un incendio forestal que afecta a un paraje de Aznalcázar.

El operativo de Burgohondo (Ávila) confía en una noche más favorable por bajada del viento El operativo desplegado contra el incendio de Burgohondo (Ávila), el más devastador en España desde que se tienen registros, con más de 50.000 hectáreas arrasadas, ha vivido este domingo una jornada de relativa normalidad marcada por pequeñas reproducciones en el interior del perímetro y sin incidencias de especial gravedad. El mando confía en una noche más favorable por la disminución del viento. El director técnico de Extinción, Pablo Montejo, ha explicado que durante la jornada se ha registrado "alguna pequeña reproducción", prácticamente todas ellas dentro del perímetro del incendio. En los puntos situados en el borde del fuego y que generaban una mayor preocupación, la respuesta ha sido inmediata mediante la actuación coordinada de medios aéreos y efectivos terrestres.

Los medios aéreos sofocan pequeñas reproducciones del incendio de Fermoselle (Zamora) Los medios aéreos han trabajado durante todo este domingo para sofocar pequeñas reproducciones del incendio de Fermoselle (Zamora), declarado el pasado el pasado 29 de julio, especialmente en lugares abruptos junto al municipio de Mámoles, donde el río Duero discurre encajonado entre grandes paredes casi verticales que hacen frontera con Portugal. Mámoles, cerca de donde el río Tormes desemboca en el Duero, "es uno de los puntos calientes" en estos momentos, donde este pasado sábado por la tarde se produjo una reactivación seria del incendio declarado de nivel 1 en el Índice de Gravedad Potencial (IGR) y que ha arrasado cerca de 1.500 hectáreas en cinco días.

Controlado el incendio forestal de La Peraleja (Cuenca) El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por controlado a las 18:28 horas de este domingo y ha bajado a nivel 0 el incendio forestal originado en La Peraleja (Cuenca), que se elevó a nivel 1 por afección de humo a la población. El incendio, que se ha detectado a las 15:29 horas de este domingo por un vigilante fijo, ha quedado controlado a las 18:38 horas según ha indicado el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible, que ha calificado el suceso como incendio no forestal-agrícola. En estos momentos, trabajan para la total extinción del incendio cinco medios terrestres y 23 personas y desde que se detectó han participado tres medios aéreos, seis terrestres y 38 efectivos.