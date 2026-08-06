Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El incendio de Burgohondo (Ávila) ha bajado durante la tarde de este miércoles a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 y el de Almorox (Toledo) está controlado, al tiempo que se han registrado dos nuevos fuegos en Huelva y Cádiz y solo queda uno activo en El Bierzo (León).

Si bien la bajada de las temperaturas ha ayudado a las trabajos contra el fuego, la Agencia Estatal de Meteorología ha alertado de que la posibilidad de que se produzcan incendios volverán a subir este fin de semana, cuando el riesgo se prevé "extremo" en varias áreas.

Mapa de incendios en España.

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Fuente: El Periódico

Continúa prohibido el baño y la navegación en el Pantano de San Juan y la Playa del Alberche tras el incendio de Madrid El baño, la navegación y las actividades acuáticas continúan prohibidas en el Pantano de San Juan y la Playa del Alberche tras el incendio de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, que afectó de lleno a esta zona y quemó 34.000 hectáreas. Según han informado este jueves desde el Gobierno regional, se han limpieza 1.403 metros cúbicos de enseres y escombros retirados (equivalentes a 234 contenedores), 3.247 m3 de residuos vegetales retirados --lo que serían 541 contenedores--, hay 102 contenedores instalados en los municipios afectados, 118 cubos de basura repuestos y 20 máquinas y camiones trabajando. Las Oficinas de Atención al Ciudadano y el Punto de Ayuda Tras el Incendio (PATI) han realizado 1.905 atenciones (1093 de información y 455 asistencias psicológicas) y funcionan de 10 a 14:00 horas Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Zarzalejo, Robledo de Chavela y de 16.30 a 20.30 horas en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Chapinería y El Escorial.

El peligro de incendios será muy alto este jueves en zonas del norte y este peninsular y en Canarias El peligro de incendios será muy alto este jueves en zonas del norte y este peninsular y en Canarias, según ha señalado en X la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, el organismo estatal ha indicado que este peligro "va a ir a más" en las próximas jornadas. "El 12 de agosto, día del eclipse, puede haber niveles muy altos o extremos en amplias zonas", ha precisado. En este sentido, ha incidido en las recomendaciones del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) de cara al eclipse: no saturar zonas frágiles, no dejar residuos, prohibido encender fuego, no aparcar sobre vegetación seca, mantener accesos libres para emergencias, consultar diariamente el nivel de riesgo de incendios, evitar saturar zonas frágiles, así como perturbaciones en la fauna local y no invadir fincas o terrenos agrícolas. El peligro de incendios será muy alto este jueves en zonas del norte y este peninsular y en Canarias. / AEMET

Melilla, de la presión al alivio sin quitar el ojo a la frontera Una semana después de que se desatara la crisis migratoria que hizo a todo el mundo volver los ojos hacia la España africana, Melilla ha recuperado la normalidad en sus fronteras y, aunque respira aliviada de no haber vivido el dramatismo de Ceuta, es consciente de que la tranquilidad nunca está garantizada del todo. Por eso, sindicatos y asociaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recuperan su histórica reivindicación de reforzar los medios técnicos y humanos en Melilla por una amenaza, la presión migratoria, que es compleja y no desaparece nunca. Paralelamente, se aprovecha estos días de calma para estar algo más preparados por si se volviera a repetir lo ocurrido en las jornadas de agitación en la frontera. Según ha podido observar EFE, operarios de mantenimiento trabajan en la valla en zona del antiguo puesto fronterizo de Barrio Chino, uno de los puntos de mayor presión migratoria hace justo una semana.

Investigado por el incendio de Berrocal (Salamanca) cuando trabajaba con una radial La Guardia Civil de Salamanca investiga a un hombre como presunto autor del incendio del 28 de julio en Berrocal de Huebra, en la provincia de Salamanca, con 214 hectáreas de pasto calcinadas, tres personas afectadas y 80 ovejas muertas, y que se originó mientras trabajaba con una radial en una finca, actividad prohibida por la situación de alto riesgo de incendios. La Subdelegación de Gobierno en Salamanca ha recordado este jueves en un comunicado que el incendio se declaró inicialmente de gravedad potencial uno, por el posible riesgo para población e infraestructuras, aunque se rebajó a cero al no darse esas circunstancias. El fuego se activó el 29 de julio con una superficie afectada de aproximadamente 214 hectáreas de pasto; tres personas afectadas, dos de ellas con quemaduras leves en brazos y piernas y una tercera por inhalación de humo; y además alcanzó a una cabaña ganadera, donde fallecieron alrededor de 80 ovejas.

Extinguido el incendio forestal de Almorox (Toledo) El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por extinguido el incendio originado en Almorox (Toledo), que comenzó el 22 de julio. Según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades, el incendio ha quedado extinguido a las 21:10 horas de este miércoles. Un vigilante fijo detectó el incendio el 22 de julio a las 16:52 horas, en la urbanización El Pinar de Almorox (Toledo) y debido a las llamas se activó la Unidad Militar de Emergencias e incluso este incendio se incluyó en la emergencia nacional, ya que se unió al fuego de la Sierra Oeste de Madrid, que afectó a las provincias de Ávila y Madrid.

Aemet advierte de un peligro de incendios "muy alto o extremo" el día del eclipse El peligro a que se declaren incendios forestales "va a ir a más" y podrían darse niveles "muy altos o extremos" en amplias zonas de España el próximo 12 de agosto, el día del eclipse solar, según ha advertido este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En un mensaje publicado en sus cuentas de las redes Telegram y X, el citado organismo alerta también de que cara a la jornada de este jueves el peligro de que se declaren fuegos será "muy alto en zonas del norte y este peninsular y en Canarias". Plantea asimismo en su información una serie de recomendaciones con el fin de "prevenir incendios forestales y proteger zonas naturales", entre las que se prohíbe encender fuego y no aparcar sobre vegetación seca.

Continúan las labores de extinción en Lucena (Huelva) sin medios aéreos El Plan Infoca continúa esta mañana sólo con medios terrestres con las labores de extinción en el paraje Santa Catalina de Lucena del Puerto (Huelva) donde en la tarde de ayer se declaró un incendio forestal que continúa activo y que llegó a movilizar nueve aeronaves y más de 75 efectivos. Según ha informado el Infoca la madrugada ha sido de "intenso trabajo", marcado por el fuerte viento en la zona. Se encuentran en la zona del incendio, que está afectando una superficie de pinar y matorral, 27 bomberos forestales, dos agentes medioambientales, tres autobombas y un buldócer. El incendio se declaró ayer a las 16.00 horas y se llegaron a movilizar durante la tarde hasta nueve medios aéreos y más de 75 efectivos por tierra.

Una treintena de efectivos trabajan de madrugada por tierra con fuerte viento en el incendio de Lucena (Huelva) Una treintena de efectivos del Plan Infoca ha trabajado durante la madrugada de este jueves 6 de agosto contra el incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles, 5 de agosto, en el paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto (Huelva), que afecta a una superficie de pinar y matorral. Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el dispositivo compuesto por 27 bomberos forestales y dos agentes de Medio Ambiente con tres vehículos autobomba y un buldócer ha desarrollado un "intenso trabajo de madrugada marcado por el fuerte viento en la zona". Durante la jornada del miércoles se desplegaron en la zona hasta 65 efectivos por tierra con cinco vehículos autobomba y un buldócer y hasta siete medios aéreos, dos helicópteros --uno semipesado y uno pesado--, dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación.

Controlado el incendio declarado en San Roque (Cádiz) El incendio declarado este miércoles por la tarde en un paraje de San Roque (Cádiz), ha quedado controlado durante la madrugada de este jueves, ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA). Esta misma fuente había detallado previamente, a través de su cuenta en la plataforma X, que, a las 20:15 horas, el incendio ya había quedado estabilizado, aunque no ha especificado la superficie afectada. El Ayuntamiento de San Roque expresó, por medio de una nota de prensa que, debido al incendio, activó el Plan de Emergencias Local a nivel cero y que 19 familias tuvieron que ser desalojadas, así como que al menos una vivienda sufrió daños. En este mismo comunicado, el alcalde de la localidad, Juan Carlos Ruiz Boix, indicó que las familias afectadas seguían "aún desalojadas", aunque no se ha reportado si ya han podido regresar a sus casas.