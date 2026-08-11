Miguel Ángel Gracia

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Evolución del incendio en Las Peñas de Riglos (Huesca)

Miguel Ángel Gracia

Hectáreas y hectáreas de pinos y carrascas están siendo pasto de las llamas. Ya son más de 4.200, en un perímetro de 60 km. El entorno de Las Peñas de Riglos se quema en uno de los grandes incendios forestales que está dejando este verano negro en Aragón y uno de los más rápidos. Desde que este lunes al mediodía se desataran las llamas en Santa María de la Peña, en la comarca de la Hoya de Huesca, las condiciones meteorológicas y el estado del monte han hecho el resto para alimentar un fuego que mantiene en vilo también a La Jacetania. Más información