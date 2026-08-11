La expansión del incendio de Niebla por Huelva y Sevilla se contiene: "Estamos empezando a estrangular el fuego pero queda mucho por delante"

El incendio declarado en Niebla, en la provincia de Huelva ha recorrido ya más de 25.000 hectáreas (aunque no todas ellas estén arrasadas). La mayor parte de su extensión está en la provincia de Huelva pero durante la jornada del martes sobrepasó los límites de la provincia de Sevilla generando alarma en los dos municipios más cercanos. El Madroño y sus cuatro pedanías que ya han sido desalojadas y Anzalcóllar con una población de más de 6.000 personas que ya ha tenido que adoptar medidas urgentes debido al humo como el cierre de la piscina o la suspensión de actividades al aire libre. Aunque los principales riesgos siguen en el frente norte, dentro de la provincia de Huelva, donde los servicios de extinción han centrado las labores para evitar que alcance nuevas localidades o que se expanda por la zona conocida como la Pata del Caballo.

Los focos secundarios, los cambios de viento y la complejidad del terreno han llegado a abrir hasta siete frentes, "siete incendios distintos", según ha explicado el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. Pero el "cambio de patrón" por el viento de este martes ha permitido que los avances se ralenticen: "Ha crecido la mitad que ayer, que fue a su vez la mitad del día anterior", apuntó el vicepresidente andaluz que por primera vez trasladó un mensaje optimista en cuanto a la evolución del fuego: "Estamos empezando a estrangular el incendio, a cerrarle puertas para que no crezca y perimetrarlo de forma que en ese momento podamos pasar a una siguiente fase", detalló.

El despligue de los dispositivos de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España es cada vez mayor. Más de 800 profesionales están desplazados a la zona con 26 medios aéreos y 14 buldóceres. A ellos se han unido dispositivos específicos del Consorcio Provincial de Bomberos de Sevilla que han conformado un retén en la zona de El Madroño con el objetivo de proteger el perímetro. El fuego ya se ha adentrado en el término municipal y sigue "fuera de la capacidad de extinción". Lo mismo ocurre en la provincia de Huelva que se ha reforzado especialmente para proteger sus poblaciones.

Desalojos y carreteras cortadas

Los casi 800 desalojos entre las provincias de Huelva y Sevilla seguirán fuera de sus domicilios pese a la mejora en la evolución del incendio dado que no se puede garantizar su seguridad y que los propios núcleos urbanos de las localidades son zonas de paso y empleadas pasra los trabajos. Así, los vecinos de El Madroño, que ha suspendido ya sus fiestas veraniegas asumiendo que el desalojo se prolongará varios días, se reparten entre domicilios de familiares y las plazas habilitadas por la Diputación y el Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas en el Centro de Participación Activa de este municipio. Una treintena de personas, muchos de avanzada edad, permanecen alojados en estos dispositivos.

En cuanto a las carreteras, el incendio de Niebla mantiene cortadas una docena de vías secundarias repartidas por las provincias de Huelva y Sevilla, tanto por el riesgo para la seguridad de los usuarios como para impedir la entrada a zonas que han sido desalojadas. En ellas, se han instalado controles de la Guardia Civil para evitar la circulación de vehículos. Concretamente, en el caso de Huelva están cerradas la A-493, HU-4103 en La Palma del Condado; la HU-3106 en Niebla, la HU-5103 en El Pozuelo, la HU-5104 en Zalamea la Real, la HU-6104 en Minas de Riotinto, la HU-6106 en Nerva, la HU-6107 Berrocal y la HU-6108 Paterna del Campo. En Sevilla está interrumpida la circulación en la SE-538, la SE-6400 en El Álamo y la SE-6402 en El Madroño.

Carreteras cortadas. / DGT

En total, la Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo de más de 300 agentes con el objetivo de impedir el acceso a las vías cortadas, garantizar la seguridad de la población, facilitar las labores de extinción y mantener la seguridad en las zonas afectadas, como esclarecer las circunstancias en las que se originó el fuego. De momento "todas las hipótesis están abiertas" de forma que no se descarta que sea intencionado.

Fuente: El Correo de Andalucía