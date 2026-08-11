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El incendio de Niebla en Huelva supera ya las 20.000 hectáreas de perímetro y es imposible de extinguir

El incendio declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) presenta este lunes otra jornada de "extraordinaria complejidad" provocada por el viento y los fenómenos convectivos tras haber recorrido ya un perímetro de más de 20.000 hectáreas, 12.000 más que el domingo.