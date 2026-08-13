Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El incendio declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) continúa fuera de control y de capacidad de extinción tras cuatro días en activo, mientras se ha estabilizado el de Tírig (Castellón) y se mantienen los desalojos por los fuegos en Peñas de Riglos (Huesca) y Navas de San Antonio (Segovia).

La dificultad para luchar contra el incendio de Niebla, que ya afecta a más de 20.000 hectáreas, radica en la complejidad de la situación meteorológica, marcada por el viento. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha advertido de que el dispositivo se enfrenta a una "carrera de fondo con obstáculos cada vez más difíciles" y sin "ventanas de oportunidad" meteorológicas.

Mapa de incendios en España.

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Fuente: El Periódico

Detenido un hombre de 28 años por el incendio en Las Peñas de Riglos (Huesca) El Seprona ha detenido a un hombre de 28 años por el incendio que se inició el lunes en las Peñas de Riglos (Huesca), y que obligó al desalojo anoche de 100 personas de un camping próximo a la localidad y al corte de la N-240, según informan a EFE fuentes próximas a la investigación. En el marco de su investigación, además, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil localizaron en el punto de inicio del fuego un almacenamiento de materiales de construcción procedente de las obras realizadas en la carretera A-132 que podrían haber causado el inicio del fuego. La detención se produjo este miércoles por un delito de incendio forestal en relación a un fuego que, hasta la noche del miércoles, afectaba ya a 5.500 hectáreas.

El incendio de Niebla cumple una semana con 31.000 hectáreas afectadas, un perímetro de 120 kilómetros y nuevos desalojos en Huelva y Sevilla El incendio más complejo y uno de los más devastadores que ha sufrido Andalucía en los últimos años cumple una semana este jueves. El fuego se declaró el día 6 de agosto en el paraje de Raboconejo, en el término municipal de Niebla, en la provincia de Huelva. La velocidad de crecimiento de las llamas fue "vertiginosa" en las primeras horas y en poco tiempo alcanzó las 10.000 hectáreas afectadas. Aunque su ritmo se ha ralentizado, la realidad es que sigue fuera de la capacidad de extinción y supera ya 31.000 hectáreas en un perímetro de 120 kilómetros distribuido por dos provincias, según los datos del Ministerio de Defensa. De hecho, los últimos cambios de viento sitúan la principal amenaza en la zona de la Pata del Caballo y, sobre todo, en Aznalcóllar. A los desalojos ya realizados en El Madroño y en los municipios de Huelva del entorno de Berrocal se sumaron en la tarde del jueves 24 personas de diseminados de Estacena del Campo como el Madroñuelo y otras 13 de Aznalcóllar. El número total de personas residentes en las zonas desalojadas supera las 800. Lea aquí la noticia completa

El incendio de La Peña, en Huesca, sigue fuera de control y ya ha quemado 5.700 hectáreas Más de 5.700 hectáreas calcinadas, 577 personas evacuadas de nueve pueblos y cien turistas del Camping Pirineos de Santa Cilia de Jaca (Huesca) son los últimos datos que deja el incendio de Las Peñas de Riglos, que sigue fuera de control y cuya actividad se espera que continúe en los próximos días. (Seguir leyendo)

Confinados por el humo del incendio de Huesca los municipios de Santa Cilia y Binacua Los vecinos de los municipios de Santa Cilia y Binacua han sido confinados este miércoles por la presencia de humo llegado desde el incendio declarado este lunes en las Peñas de Riglos (Huesca). El Gobierno de Aragón ha enviado un ES-Alert ordenando el confinamiento, según ha informado a los medios. Además, se ha cortado la carretera N-240 entre Santa Cilia y Puente la Reina entre los kilómetros 297 y 303.

La UME considera el incendio de Niebla "muy complejo" El teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos Izquierdo, ha garantizado este miércoles que se seguirán poniendo "todos los recursos que hagan falta" en la lucha contra el incendio forestal de Niebla (Huelva), un fuego que, según ha dicho, es de elevada "complejidad", aunque se ha mostrado moderadamente optimista sobre su control. El jefe de la UME ha visitado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, quien ha mostrado su agradecimiento por “el esfuerzo continuo” de esta unidad en el operativo contra este fuego.

El incendio de Peñas de Riglos El Gobierno de Aragón ha enviado este miércoles un mensaje ES-Alert que ordena la evacuación de la localidad de Botaya por el incendio declarado este lunes en las Peñas de Riglos (Huesca), con lo que son ya nueve las poblaciones desalojadas por este fuego que afecta a más de 5.000 hectáreas. En total son 37 los vecinos evacuados de esta localidad, de los que 14 pernoctarán en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, según ha informado el Gobierno aragonés.

Protección Civil ordena el desalojo de Botaya Protección Civil ha ordenado este miércoles la evacuación de la localidad de Botaya (Huesca) a causa del incendio forestal de Las Peñas de Riglos. Se ha enviado un mensaje ES-ALERT a los 37 vecinos de Botaya, de los que 14 pernoctarán este miércoles en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, ha informado el Gobierno de Aragón.

El flanco derecho centra la lucha en el fuego de Riglos Los trabajos en el flanco derecho del incendio declarado el lunes en las Peñas de Riglos (Huesca), que afecta a más de 5.000 hectáreas, centran las tareas para extinguir un fuego que se han convertido en una "batalla de desgaste", según ha expresado este miércoles el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho. En declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que el incendio avanza "mucho más lentamente" que en el primer y el segundo día y que los trabajos se afanan en el flanco derecho.

Estabilizados los incendios de Navas de San Antonio y Revenga (Segovia) La Junta de Castilla y León ha dado por estabilizados en la mañana de este miércoles los incendios que afectaron en los últimos días a la provincia de Segovia, en Navas de San Antonio y Revenga, aunque todavía mantienen el índice de gravedad potencial 1 (IGR-1). Según datos disponibles en la web de la Junta con información sobre los incendios forestales, ambos fuegos han sido declarados como estabilizados a primera hora de la mañana, concretamente el de Revenga a las 8.56 horas y el de Navas de San Antonio a las 9.49. En ambos casos su situación motivó la elevación de los índices de gravedad potencial, sobre todo en el caso de Navas de San Antonio, donde las llamas se originaron el pasado sábado 8 de agosto por causa accidental y ese mismo día se declaró el IGR-1, ya que se tuvo que cortar la autopista AP-6 (Adanero-Madrid) y la N-VI.