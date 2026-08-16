Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 240.785 hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto y que aún son provisionales, se han dado a conocer durante la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, que ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios en España y ha sido presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Estabilizado tras nueve días y 38.000 hectáreas afectadas el incendio de Niebla (Huelva) El Plan Infoca ha dado por estabilizado a las 10.30 horas de este domingo, tras nueve días de trabajo, el incendio forestal declarado el pasado día 6 en Niebla (Huelva) y que ha afectado a más de 38.000 hectáreas de once términos municipales. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este domingo en declaraciones a los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado, donde además ha informado de que se va a proponer el regreso a sus viviendas de las 417 personas que continúan en desalojo preventivo. La estabilización del fuego, que según ha indicado el presidente, ha recorrido 210 kilómetros de perímetro, implica, además, el paso de la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales a Nivel 1, y, por tanto, el repliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Noche favorable en Riglos (Huesca) que sumará mil efectivos, con cien bomberos franceses El incendio declarado el lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) y que afecta 16.600 hectáreas ha completado una noche "un poco más tranquila" que las anteriores, gracias a la mejora de las condiciones climátológicas, y a lo largo de este domingo el dispositivo de extinción sumará unos mil efectivos, incluidos cien bomberos franceses. El consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha informado de la evolución del fuego, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Cecopi. El dispositivo desplegado ha logrado consolidar buena parte del perímetro tras una noche de trabajo positivo en la que los medios terrestres y la maquinaria pesada han podido avanzar en la contención del fuego.

Se rebaja a nivel 1 el incendio de La Tejera El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha rebajado el Índice de Gravedad (IGR) del incendio de La Tejera a nivel 1 y ha acordado la vuelta de los vecinos desalojados de Cstromil y San Ciprián de Hermisende. Según informa la Junta, los trabajos realizados por el personal de extinción del operativo Infocal han hecho posible que mejore la situación.

Controlado el incendio de Burgohondo La Junta ha dado por controlado el incendio de Burgohondo (Ávila), que llegó a ser declarado de Emergencia Nacional, y ha rebajo su Índice de Gravedad (IGR) a 0. Así lo ha comunicado a través de sus canales de difusión, de los que se hace eco Europa Press. El fuego se inició el pasado 22 de julio y, a falta de cifras oficial, la superficie afectada podría superar las 40.000 hectáreas.

Incendio de 8 hectáreas en Riós (Ourense) Un incendio forestal que se ha iniciado esta tarde en el municipio de Riós (Ourense) y que afecta, según primeras estimaciones, a una superficie de unas 8 hectáreas ha llevado a declarar la situación 2 de emergencia, como medida preventiva por su cercanía al núcleo de población de Fumaces. Según ha informado la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, el fuego se inició a las 16:54 horas de esta tarde en la parroquia de Fumaces y A Trepa.

Cinco focos de inicio en el fuego de Zamora El incendio forestal que ha obligado a evacuar dos pequeñas poblaciones limítrofes con la provincia de Ourense y con Portugal, en el municipio zamorano de Hermisende, tuvo hasta cinco focos de inicio de madrugada, según ha precisado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada. El fuego, que se ha iniciado de madrugada en el anejo de La Tejera, ha obligado a evacuar hasta el momento a 190 personas de las localidades de San Ciprián y Castromil, un número mayor al de la población censada en esos dos pueblos, que es de 110 personas.

Desalojados casi 200 vecinos de Castromil y San Ciprián de Hermisende El incendio de La Tejera (Zamora) ha obligado a desalojar a los vecinos de Castromil y San Ciprián de Hermisende, lo que ha afectado a unas 190 personas, "muy por encima de la población habitual" de estos dos municipios, además de cortar la carretera ZA-L-2698 que une estas localidades. Según ha relatado el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, el incendio se han detectado hasta "cinco focos distintos" de un fuego que se originó de madrugada.

El fuego de Niebla frena su avance El incendio forestal iniciado el pasado día 6 en el término municipal de Niebla (Huelva) ha experimentado por primera vez en ocho días una "evolución favorable" al haberse logrado frenar su avance, después de haber recorrido una superficie de más de 38.000 hectáreas afectadas, no todas ellas calcinadas. El fuego, que ha afectado a once municipios de las provincias de Huelva y Sevilla, sigue activo, si bien los operativos, después de que el viernes se abandonara la situación de "fuera de capacidad de extinción", han conseguido "estrangularlo" estabilizando sus frentes e impidiendo la progresión durante toda la noche.

Activado en Riglos el mecanismo para solicitar bomberos franceses El Gobierno de Aragón ha informado este sábado de que se ha activado el Mecanismo Nacional de Incendios Forestales y el Acuerdo de Málaga que permite solicitar bomberos terrestres franceses para dar relevo a los medios españoles que luchan contra el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca). Un fuego que afecta a más de 15.000 hectáreas y que ha obligado a evacuar a 1.045 vecinos de la zona.