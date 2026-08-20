Estabilizado el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) tras quemar 14.500 hectáreas

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) ha quedado este jueves estabilizado tras el "intenso trabajo" del operativo desplegado desde el pasado 10 de agosto, día en que se originó este fuego, que ha quemado, según las mediciones más precisas obtenidas por satélite, 14.500 hectáreas dentro de un perímetro que afecta a 18.400.

Tras la reunión del CECOPI de esta mañana, el Gobierno de Aragón ha informado de que la noche ha transcurrido "con tranquilidad", con el paso de una tormenta que ha dejado precipitaciones de casi 15 litros por metro cuadrado en las zonas más activas del incendio y con una bajada de las temperaturas, lo que ha ayudado a refrescar el terreno.

Pese a esta mejora, aún se siguen detectando algunos puntos calientes, sobre los que el operativo va a intensificar los trabajos este jueves, día en el que, por prudencia, se mantendrán restricciones temporales en el acceso a la zona perimetrada.

Regreso a los domicilios

A lo largo de la mañana se evaluará el regreso a sus domicilios de los vecinos de Centenero, Ena y Botaya, un total de 117 personas, que se suman a los 583 vecinos de 13 núcleos que ya pudieron volver a sus casas ayer.

Además, quedarán pendientes de realojo Atarés (83 personas), Santa Cruz de la Serós (74) y Binacua (46). En conjunto, 203 personas que previsiblemente podrán volver a sus hogares también en las próximas horas.

El ejecutivo autonómico insiste en destacar que el operativo desplegado para hacer frente al incendio de Las Peñas de Riglos ha activado a más de una veintena de instituciones, en "la mayor movilización interadministrativa registrada en un incendio forestal en Aragón", con un millar de efectivos trabajando y casi 40 medios aéreos durante la jornada de máxima activación de medios.