Las Hurdes deja atrás las horas más críticas y el operativo confía en estabilizar hoy el incendio

El incendio forestal de Pinofranqueado (Cáceres) afronta este viernes una jornada decisiva en Las Hurdes. Después de una noche favorable y con la meteorología jugando de nuevo a favor del dispositivo, el operativo se ha marcado un objetivo concreto: lograr que el fuego pueda declararse estabilizado al final del día.

"La noche ha sido buena, han trabajado muy bien", ha explicado esta mañana la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras la reunión del Cecopi. Los mayores esfuerzos durante la madrugada se han concentrado en la zona norte del incendio, desde El Gasco hacia arriba, y en el sector de Martilandrán y Cerezal, precisamente algunos de los puntos que más habían preocupado durante las últimas jornadas.

Con la incorporación de los primeros medios aéreos durante la mañana, el dispositivo ha conseguido apagar uno de los focos que permanecían activos en esta zona, aunque todavía queda actividad en otro punto sobre el que continuarán trabajando durante las próximas horas.

La mejor evolución permite también avanzar en el regreso de los habitantes desalojados. Los vecinos de Aldehuela y Horcajo podrán volver ya con libertad a sus localidades, mientras que a las 11.00 horas está previsto organizar un convoy para facilitar el retorno de los habitantes de El Gasco, Fragosa y Martilandrán.

En estos tres últimos núcleos, sin embargo, los vecinos deberán permanecer confinados dentro del casco urbano para evitar interferencias con las tareas de extinción que continúan desarrollándose en ese sector del incendio.

Medios aéreos trabajando en el incendio de Las Hurdes. / Juntaex

240 efectivos y 21 medios aéreos

El despliegue seguirá siendo muy importante durante toda la jornada. Un total de 240 efectivos y 21 medios aéreos trabajarán este viernes en el incendio, con especial atención a la zona norte y a las labores de refresco y vigilancia de todo el perímetro.

"Vamos a trabajar con un objetivo muy claro, que es que al final del día podamos declarar el incendio estabilizado", ha avanzado Guardiola, que ha calificado la evolución de las últimas horas como una "muy buena noticia".

Las condiciones meteorológicas también acompañan. Según ha explicado la presidenta extremeña, las previsiones para este viernes son favorables, lo que aumenta las posibilidades de avanzar definitivamente en la consolidación del perímetro después de varios días de lucha contra las llamas.

La situación permitirá previsiblemente que la UME comience su retirada al final de la tarde, aunque sus efectivos permanecerán por ahora desplegados en la comarca. "Todo va bien y todo va como lo esperado", ha señalado Guardiola.

Regreso progresivo de las personas vulnerables

El retorno será algo más lento para las personas vulnerables o con dificultades de movilidad que tuvieron que ser trasladadas durante las evacuaciones. Buena parte de ellas se encuentran actualmente en Plasencia y Coria.

El dispositivo comenzará durante el día a organizar su regreso de forma individualizada para coordinar los traslados con los trabajos de extinción y garantizar que puedan volver a sus viviendas "en las mejores condiciones".

El perímetro quemado, por su parte, continúa pendiente de una medición definitiva. La última estimación rebajó la superficie afectada hasta alrededor de 4.250 hectáreas, pero durante la mañana se realizará un nuevo vuelo de reconocimiento para ajustar con mayor precisión la cifra.

Vídeo: Infoex | Foto: @RigleDX

Guardiola ha recordado que ya se produjo una corrección a la baja de las primeras estimaciones, algo que ha considerado positivo, aunque ha evitado ofrecer una nueva cantidad hasta disponer de los datos del reconocimiento aéreo.

El Cecopi volverá a reunirse a las 20.00 horas

La próxima reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) está convocada para las 20.00 horas de este viernes. No habrá encuentro a mediodía salvo que se produzca algún cambio relevante en la evolución del incendio.

"Vamos a dejar trabajar a los profesionales", ha explicado Guardiola. Hasta esa reunión se mantendrá desplegado el grueso del dispositivo, con 240 profesionales y los 21 medios aéreos trabajando durante toda la jornada.

La presidenta de la Junta ha dedicado buena parte de su comparecencia a agradecer el trabajo desarrollado durante estos días por los profesionales del INFOEX, los bomberos forestales, agentes del medio natural, UME, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, Servicio Extremeño de Salud, trabajadores sociales y psicólogos, así como por las diputaciones de Cáceres y Badajoz, la Delegación del Gobierno y el Ministerio para la Transición Ecológica.

También ha destacado el comportamiento de los vecinos de Las Hurdes, a quienes ha agradecido su "paciencia" y el cumplimiento de las indicaciones de los servicios de emergencia durante las evacuaciones y confinamientos.

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Después de varias jornadas de enorme complejidad, Las Hurdes afronta así el día con mejores perspectivas desde que comenzó el incendio. El fuego todavía no está estabilizado, pero el operativo espera poder alcanzar ese escenario antes de que termine este viernes.

Fuente: El Periódico de Extremadura