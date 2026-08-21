La UME se activa como apoyo terrestre en el incendio de la Serra Calderona (Comunidad Valenciana) con el foco en zonas inaccesibles

El incendio que se originó este jueves a última hora de la tarde en la Serra de la Calderona, entre Segorbe (Castellón) y Gátova (Valencia) sigue activo, aunque la situación es "bastante mejor que la de ayer". Aun así, estaba previsto un cambio de vientos, típico a las horas centrales del día, que pudiera complicar algo el fuego, y así ha sido: se ha declarado la situación 2, según fuentes de Bomberos para poder activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) como apoyo terrestre. Ahora, del fuego que ya ha calcinado un perímetro de 133 hectáreas, todas ellas en el término municipal de Segorbe, preocupan sobre todo tres "prioridades" -no focos, han insistido en el Puesto de Mando Avanzado-: unos riscos inaccesibles, un barranco encendido hacia el pico del Águila y la cola, donde esta msima mañana ha habido un rebrote.

Así lo han indicado el secretario autonómico de Emergencias, Fernando Lasheras, y el director técnico del incendio, Pablo Vila, en declaraciones a los medios tras la reunión de la una de la tarde en el Puesto de Mando Avanzado, que este jueves se instaló inicialmente en el Ayuntamiento de Gátova y ahora está en el parque del Hoyo de esta misma localidad. Pasadas las dos y media de la tarde un bando municipal pedía a los vecinos que se quedaran en sus viviendas, se abstuvieran de circular por caminos o pistas forestales y sobre todo de subir al pico del Águila, hacia donde se dirige el fuego por un barranco que ahora mismo se está quemando con virulencia. Por eso, se ha optado por declarar la situación 2, porque permite requerir efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. La decisión se ha tomado, indican fuentes de Bomberos en el PMA, ante la necesidad de efectivos terrestres para que la extinción aérea sea efectiva. Con esta figura, los efectivos de la UME se incorporan para cumplir esta tarea.

El responsable de Emergencias ha confirmado que el Seprona ha podido comprobar sobre el terreno que el origen del fuego fue un rayo. "Inmediatamentetido se activaron todos los medios de los consorcios de Bomberos de Valencia y Castellón, así como de bomberos forestales, los cuales tuvieron que trabajar durante la noche en unas condiciones bastante complicadas, puesto que los accesos a la zona donde había impactado el rayo eran complicados", ha resumido.

De hecho, la noche ha sido tensa, porque por la noche no pueden acceder los medios aéreos, "lo cual complicó aún más la intervención", ha dicho Lasheras. Pero sí lo han hecho este viernes por la mañana: "han podido trabajar y ahora estamos en una situación bastante mejor que la de ayer".

El mapa del impacto

El secretario autonómico de Emergencias ha dado detalles además sobre la superficie quemada: 133 hectáreas, todas ellas en el término municipal de Segorbe y unos 7,5 kilómetros de perímetro.

Más detalles todavía ha dado Pablo Vila, director técnico del incendio, que ha indicado que 30 medios terrestres y 17 medios aéreos ahora mismo trabajando en la extinción del fuego. "El perímetro no está consolidado ni mucho menos, está activo", ha destacado.

Incendio forestal en la Serra de la Calderona. / Francisco Calabuig

Pero sí tienen claras las "tres prioridades de ataque". Por una parte un barranco encendido que se dirige hacia el pico del Águila. "Ese barranco ahora mismo es de muy difícil acceso porque hay mucho humo y a los medios terrestres les está costando mucho acceder", ha explicado. La segunda prioridad son unos picos, unos riscos altos que hay en la zona entre Gátova y Segorbe. "En esos riscos no hemos podido entrar con medios terrestres porque es imposible debido a la difícil orografía y a la vegetación que hay en el lugar y hemos puesto brigadas helitransportadas para poder mitigar ese avance del incendio", ha añadido. El tercer punto de atención es la cola del fuego. "Ahora mismo hemos tenido una reproducción allí bastante seria y estamos focalizados para detenerla", ha asegurado.

Eso sí, ha añadido que en un principio el municipio de Gátova está "bastante protegido, básicamente porque el viento no empuja a los potenciales de crecimiento hacia allí y además está protegido por bancales, roturados y cultivados, lo que beneficia que la población de Gátova está relativamente segura ahora mismo".

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Incendio forestal en la Serra de la Calderona visto desde Gátova. / Francisco Calabuig

El director técnico se ha mostrado consciente de que, sobre mediodía, las condiciones climáticas cambian. "Eso es una constante en los incendios forestales. Normalmente sobre las 11, las 12, la 1, las condiciones climatológicas suelen ir a peor debido al cambio de vientos y a al aumento de la velocidad del viento, y eso siempre propicia que el incendio se pueda propagar en mayor extensión que por la noche", ha afirmado. No obstante, afirma que son conscientes de que "eso va a suceder, está sucediendo". "Y tenemos una estrategia para intentar mitigar el incendio bajo esas condiciones". De cara a la tarde, motivos para la preocupación -la vegetación está muy disponible y muy seca- pero también para un cierto alivio -las condiciones de viento van a mantenerse estables desde las dos de la tarde hasta las 11 de la noche-.

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