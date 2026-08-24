Alaska rompe su silencio tras el final de 'Cine de barrio' en La 1 y desvela quién sería su presentadora ideal

El final de 'Cine de barrio' en La 1 sigue provocando reacciones entre quienes formaron parte de su historia. Después de que RTVE haya decidido reformular el espacio y trasladarlo a La 2 sin plató, tertulia ni presentador fijo, Alaska ha compartido públicamente su malestar por el cierre de una etapa que considera clave en la televisión española.

La artista, que presentó el programa entre 2020 y 2023, publicó en Instagram una reflexión sobre el cambio de rumbo del formato. “Se acabó. Fin a 'Cine de Barrio' según lo concibió José Manuel Parada. Fin a un espacio que es historia de la televisión, reivindicación festiva de nuestras grandes figuras del cine popular”, escribió al hacerse eco de la noticia.

Alaska recuerda su etapa en el programa

En su mensaje, Alaska también quiso reconocer a todos los presentadores que han estado al frente del espacio durante estas tres décadas. “Parada, Carmen Sevilla, Concha Velasco, Inés Ballester y yo misma presentamos el programa en distintas etapas. Para mí fue felicidad total”, aseguró sobre su paso por el formato.

La cantante agradeció además el trabajo de los directores Paco Quintanar y Machús Osinaga, así como el de los colaboradores e invitados que pasaron por el plató. En esa despedida, también señaló a Valeria Vegas como la persona que ella veía como “justa heredera del espacio”. “No pudo ser”, lamentó.

El mensaje tuvo respuesta de José Manuel Parada, creador y primer presentador de 'Cine de barrio', que ya había mostrado su desacuerdo con la decisión de RTVE. “Solo tú y yo fuimos defenestrados de 'Cine de barrio' sin mediar ninguna enfermedad. Eso une mucho”, le contestó a Alaska, recordando que ambos fueron apartados del programa sin que existiera, según él, una causa de salud detrás.

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Aunque el formato todavía continúa emitiéndose en La 1 con entregas grabadas, la próxima temporada llegará a La 2 con una fórmula muy distinta: sin tertulia y con un breve previo antes de la película. La 1, por su parte, ocupará ese hueco con un nuevo magacín de tarde.

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