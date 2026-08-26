Nueva etapa personal
Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan tras 22 años de matrimonio, una hija en común y un éxito profesional compartido
La pareja, que se conoció en la radio en los años 90, mantienen una excelente relación y un vínculo profesional que pretenden mantener.
Redacción Yotele
Carlos Latre y Yolanda Marcos se han separado tras 22 años de amor, según ha adelantado este miércoles la revista Semana, una información verificada por YOTELE. Tienen una hija en común, que sigue los pasos de su padre en el mundo artístico.
La pareja, que ya atravesó una crisis en el pasado, que conllevó una separación con posterior reconciliación, pone punto final ahora a su vínculo sentimental de manera definitiva.lo ha hecho con respeto y discreción.
Desde que se conocieron en la radio y comenzaron a salir, su química traspasó lo estrictamente personal y cuando el cómico comenzó a despuntar, Yolanda se convirtió en su representante, mano derecha y socia en una productora de contenidos audiovisuales.
Con ella emprendieron el último gran proyecto en solitario de Latre: 'Babylon Show', que pese al empeño y al esfuerzo de ambos, no pudo sobrevivir en el acceso prime time de Telecinco más allá de tres semanas.
Fuente: El Periódico
- ¡Más cerca! El Valencia CF sube su oferta para cerrar el fichaje de Arnau Martínez
- Acuerdo entre Valencia CF y Girona FC por Arnau Martínez
- Directo: Valencia CF - Real Betis; partido de LaLiga EA Sports, en vivo online
- Arnau Martínez ya está en València
- A punto de fichar por el Valencia CF, así definió Arnau Martínez su primer día en Mestalla: “No lo olvidaré jamás”
- El Villarreal cierra el sorprendente fichaje de Saliba
- Comunicado oficial del Valencia CF sobre la lesión de Justin De Haas: tiempo de baja y partidos que se puede perder
- El Girona pesca en el Atlético de Madrid al sustituto para Arnau Martínez