La productora de Pablo Motos desembarca en los estudios de Atresmedia con el traslado de 'El desafío' a uno de sus mejores platós

Los míticos estudios de Antena 3 y laSexta en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes funcionarán a pleno rendimiento en la nueva temporada televisiva que acaba de comenzar.

Los directivos de Atresmedia emprendieron recientemente una reorganización de los platós de su sede, con el objetivo de aumentar la eficacia de sus recursos y aprovechar al maximo sus instalaciones para albergar allí el mayor número posible de todas sus producciones, intentando evitar el alquiler de otros espacios teniendo los propios.

Y en este sentido, la productora de Pablo Motos y Jorge Salvador, 7 y acción, desembarcará próximamente en sus estudios para grabar allí la próxima edición de 'El desafío', según ha conocido en exclusiva YOTELE.

De esta manera, el concurso de gran formato presentado por Roberto Leal en el que un grupo de famosos se preparan física y mentalmente para superar diferentes retos con la ayuda de profesionales, abandona los platós en los que se ha grabado hasta ahora, situados muy cerca de donde se produce 'El hormiguero', que sí se mantendrá en su actual emplazamiento.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal en exclusiva, la nueva edición de 'El desafío' se situará en el estudio 7 de la sede de Atresmedia. Lo compartirá con 'La voz', el talent musical presentado por Eva González que ha sido su inquilino en solitario en los últimos años.

Este plató, conocido durante años como el Teatro Antena 3, se construyó para acoger las emisiones en directo de 'Sorpresa, ¡sorpresa!', que en sus primeras temporadas se hacía desde un teatro en Alcobendas.

Con el final del show presentado por Isabel Gemio primero y Concha Velasco después, el estudio 7 acogió numerosas producciones de éxito: desde galas musicales, benéficas y de presentación de temporada a programas efímeros como 'La Central' (un late night con Jesús Vázquez) y 'La trituradora' (un concurso presentado por Belinda Washington y Santi Rodríguez).

Los primeros años (y el último) de '¿Dónde estás, corazón?', el espacio de reportajes '7 días, 7 noches', algunas temporadas de 'La ruleta de la suerte', el fallido magacín vespertino '3D', con Gloria Serra y Roberto Leal, así como la serie de ficción 'Velvet' y 'El show de los records', han sido otras de las producciones que se han desarrollado bajo los focos del plató que ahora ocupará 'El desafío', que cuenta además con un extenso parking propio, desde el que se podrán realizar pruebas en exteriores.

Así queda la distribución de los platós de Atresmedia

YOTELE adelantó que la nueva distribución de los programas de Atresmedia en sus diferentes platós de cara a esta nueva temporada que comienza esta semana, conllevará la mudanza de los principales magacines de actualidad de laSexta, 'Al rojo vivo' y 'Más vale tarde'.

Pasarán de los estudios 3 y 10, respectivamente, a compartir el número 1, ocupado hasta durante los últimos años por 'La ruleta de la suerte'. El concurso presentado por Jorge Fernández se trasladó el curso pasado al estudio carpa donde se graba 'Pasapalabra'.

Finalmente, 'Espejo Público', con Susanna Griso en las mañanas junto a 'Y ahora, Sonsoles', en las tardes, se mantendrían en el mítico estudio 2, en su día territorio de la serie 'Farmacia de guardia' y de 'El diario de Patricia'.

Noticias relacionadas

Y el estudio 4, donde hasta ahora se desarrollaba 'El chiringuito' de Josep Pedrerol, ha pasado el testigo a 'La Mesa', el nuevo debate de actualidad y entretenimiento presentado por Cristina Pardo en el prime time de los miércoles en Antena 3.

Fuente: El Periódico