Jorge Javier hace grande el estreno de 'Supervivientes: All Stars', con brutal ajuste de cuentas con Rosario Mohedano y zasca a Paz Padilla

El estreno de la tercera edición de 'Supervivientes: All Stars' estuvo marcado por el impacto positivo entre los espectadores que lo comentaron en las redes sociales.

El acertado casting de concursantes y el regreso a lo grande de Jorge Javier Vázquez al frente del reality más exitoso de la cadena, fueron claves en esta sensación de acierto generalizado.

El presentador lo dio todo en la primera gala de la tercera edición de formato producido por Cuarzo (Banijay Iberia), con máxima implicación por su parte desde el primero minuto y mostrando libertad para decir y hacer lo que le fuera apeteciendo.

Vimos un Jorge Javier ágil, ocurrente y con su habitual dominio del plató, en el que volvió a tirar de humor e ironía para mantener el ritmo de la primera gala. Y volvió a recurrir a su enorme background para hilar los contenidos del programa con tramas del pasado (básicamente lo que piden a gritos los espectadores históricos de Telecinco).

En este sentido, aprovecho para ajustar algunas cuentas y asestar algunos zascas en directo que hicieron retumbar el plató.

La noche arrancó fuerte con su reencuentro con Rosario Mohedano, que se sentó en Telecinco por primera vez tras más de 12 años de ausencia, para defender a su madre, Rosa Benito.

Ella sabía que a o largo de la noche, Vázquez se acercaría para valorar su regreso. Y ocurrió poco después de comenzar. Con mucha ironía y entre risas, le asestó un sutil zarpazo a la cantante, al exponer sus duras críticas en los últimos años, tanto a la cadena como a él mismo. Le preguntó que ya que estaba allí, si tenía previsto dejar de ponerle a parir en sus redes sociales.

Cabe recordar que la sobrina de Rocío Jurado fue una de las grandes víctimas de 'Sálvame', programa que durante años estuvo machacándola, llegando a cometer graves delitos contra integrantes de su familia. Su malestar es comprensible.

Otra que recibió en la primera gala de 'Supervivientes: All Stars' fue Paz Padilla, hasta hace unos días compañera de cadena como presentadora de 'El show de Paz'. No la mencionó de manera directa pero sí lanzó una frase que ella le dijo en directo: "Como dijo la filósofa, todo lo que sube, baja". Fue lo que le dijo la cómica en una ocasión en el magacín de tarde, con intención de dejarle como un prepotente.

También recibió lo suyo Beatriz Trapote. La periodista, defensora de su marido Víctor Janeiro, comenzó de buen rollo con el presentador y recordaron de manera general algunas polémicas de su pasado en televisión.

Cuando estaba a punto de pasar a otro tema, Jorge Javier cayó en la cuenta de uno de los momentos menos agradables de su trayectoria: cuando escribió un libro y fue acusada de plagio.

En lo que respecta al reality en sí, 'Supervivientes: All Stars' comenzó con los clásicos santos del helicóptero, destacando los de Rubén Torres y Alma Bollo. La hija de la colaboradora de 'Fiesta' demostró una forma física envidiable en la primera prueba, apenas unas semanas después de haber dado a luz.

Asraf Beno no tuvo el mejor de los estrenos en esta edición del reality, tropezando al inicio de la primera prueba y llorando en varias ocasiones al recordar a su familia (especialmente su hijo Cairo, nacido hace pocos meses). Su salto del helicóptero compitió con el de Terelu Campos por ser el mas ridículo de la historia, por la poca altura que guardaba con respecto al mar.

Noticias relacionadas

Peor le fue a Chiqui, que presentó serias dificultades para casi todo, lo que compromete su futuro en la isla. No pudo ni siquiera finalizar la prueba de habitlidad y resistencia que había que superar. Sin embargo, la audiencia destacó en las redes sociales su gran actitud y predisposición a dar juego y generar tramas y contenidos desde el principio.

Fuente: El Periódico