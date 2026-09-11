Toda la verdad sobre la supuesta vuelta de Belén Esteban a Telecinco: no hay ninguna oferta, ni siquiera negociaciones a día de hoy

El supuesto regreso de Belén Esteban a Telecinco no está sobre la mesa. Al menos de momento. A pesar de los rumores que han recorrido las redes sociales en las últimas semanas, acrecentados por la tibia polémica con Juls Janeiro este verano, lo cierto es que la cadena de Mediaset no tiene previsto recuperar a la que fuera colaboradora estrella de 'Sálvame' en el corto plazo.

Diferentes personas de su entorno consultadas por este portal aseguran que no ha recibido ninguna oferta por parte de la dirección de Telecinco para volver. Así lo ha ido contando la propia Belén, que sería la primera interesada el volver.

Según ha conocido este portal, Belén Esteban sí tuvo un encuentro casual con un directivo del grupo, con el que tuvo una conversación informal en la que no se cerró la puerta a posibles planteamientos en el futuro, que de momento no han llegado. Fue hace varios meses, en el cumpleaños de una compañera de la cadena.

En el programa 'El Sótano Club', presentado por Alba Carrillo en TEN, se llegó a asegurar que la ex de Jesulín de Ubrique habría recibido una alta oferta económica, en forma de contrato de cadena, para incorporarse de manera inmediata. Algo que no se ajusta a la realidad, según ha verificado YOTELE.

Este incluiría sentarse en el plató de 'De viernes' para ser entrevistada, participar como concursante en la próxima edición de 'GH VIP’, prevista para el mes de diciembre, último una colaboración fija de varios días a la semana en 'De lunes a viernes'.

Nada de esto se ha hablado hasta la fecha. De hecho, pocos días después, se hacía oficial que el magacín vespertino presentado por Santi Acosta y Bea Archidona no lograba la renovación y se quedaba en una experiencia de verano.

A pesar de todo, diferentes fuentes consultadas por este portal no descartan por completo que el regreso de Belén Esteban se pueda llegar a producir en algún momento, si bien remarcan que a día de hoy no se le ha realizado ningún tipo de propuesta.

Y en caso de llegar a producirse, en ningún caso se haría en unas condiciones que se pudiera considerar como un fichaje galáctico. Cabe recordar que Belén Esteban ha mostrado públicamente su predisposición a volver a integrarse en Telecinco, tres años después del final de 'Sálvame'.

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Durare este tiempo (hasta hace muy poco) ha mantenido un contrato con la productora La Osa, que le permitió mantener su caché prácticamente inalterable en los programas de TEN 'Ni que fuéramos' y 'No somos nadie'.

Fuente: El Periódico