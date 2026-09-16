Última hora y actualidad sobre los incendios en España

La superficie forestal quemada en lo que va de año en España por incendios asciende a 296.502 hectáreas, lo que supone alrededor de 3,5 veces más que la media anual desde 2006, según datos actualizados del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS), hasta el 9 de septiembre.

Se trata de un aumento de 782 hectáreas en la última semana, tras pasar el acumulado de 295.720 a 296.502 hectáreas, de acuerdo a las cifras del servicio europeo Copernicus, cuya metodología se basa en estimaciones a partir de imágenes por satélite y sus resultados no siempre coinciden con los datos tomados sobre el terreno por los gobiernos nacionales.

La media entre 2006 y 2025 en España asciende a 85.549 hectáreas, por lo que el dato actual es alrededor de 3,5 veces mas que el promedio.

Mapa de incendios en España.

Pese a las elevadas cifras, este año ha ardido aproximadamente un 22,5 % menos de superficie forestal que el año pasado por estas mismas fechas, en las que el total de hectáreas quemadas ascendía a 382.663, tras un verano el de 2025 extraordinariamente virulento.

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Fuente: El Periódico

El norte de Cáceres mantiene 44 municipios en riesgo extremo de incendios este miércoles Extremadura mantiene este miércoles varias zonas bajo riesgo extremo de incendios forestales, según el índice de peligro de la Junta de Extremadura y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El nivel máximo afecta a municipios de ambas provincias, especialmente en el entorno de las comarcas del norte cacereño y zonas del centro y oeste de la comunidad. Lee la noticia completa

Un incendio forestal en Valencia arrasa 690 hectáreas, deja dos bomberos heridos leves y moviliza a 200 efectivos El incendio forestal declarado este martes en el municipio valenciano de Tuéjar ha dejado ya dos bomberos heridos leves y ha quemado ya alrededor de 690 hectáreas y alcanza un perímetro próximo a los 17 kilómetros, mientras cerca de 200 efectivos continúan trabajando en las labores de extinción. El fuego seguirá este miércoles, 16 de septiembre, bajo vigilancia y con un refuerzo del dispositivo, al tiempo que comenzará la investigación para determinar sus causas. Según ha informado el Cecopi convicado por la Generalitat Valenciana, a primera hora está prevista la incorporación de un helicóptero y nuevos medios del Gobierno para reforzar las tareas de extinción y vigilancia.

Se levanta el confinamiento de unas 240 personas por un incendio en Alfarràs (Lleida) Se ha levantado el confinamiento del núcleo de población de Andaní, en el que viven unas 240 personas, así como de las granjas de alrededor, al mejorar la situación del incendio declarado en Alfarrás (Lleida) en el que un total de 36 dotaciones de Bombers de la Generalitat, de las cuales ocho son aéreas, aún siguen trabajando. Según han informado a EFE fuentes de Bombers de la Generalitat, los efectivos actúan en una superficie de unas 30 hectáreas para extinguir el fuego, que todavía no está estabilizado pero se calcula que ha arrasado ya unas 20 hectáreas. A petición de Bombers de la Generalitat, Protección Civil de la Generalitat envió un Es-alert a los teléfonos móviles para pedir el confinamiento de la población cercana al incendio, en el que se pidió cerrar puertas y ventanas y no salir a la calle y, asimismo, se activó la alerta del plan Infocat.

Aumentan los medios de extinción en el incendio de Tuéjar (Valencia) y se establece la situación 2 La evolución del incendio declarado en Tuéjar (Valencia) ha obligado a incrementar los medios de extinción, que suman 14 medios aéreos y más de una veintena terrestres, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias, y a establecer la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF). Así lo que informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE), que señala que la situación 2 del PEIF se activa cuando una emergencia provocada por un incendio forestal puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, lo que exige a adopción inmediata de medidas de protección y socorro además de la posibilidad de incorporar medios extraordinarios. El fuego se ha iniciado poco después de las 15.30 horas de este martes en la zona de la Cueva de las Palomas de Tuéjar, y la principal dificultad para su extinción está siendo el viento que durante la tarde está soplando en la zona, un punto embarancado, según ha explicado el Consorcio Provincial de Bomberos.

Ampliado el dispositivo del incendio forestal de Santa Bárbara (Huelva), que suma medios de Portugal El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha ampliado los medios que trabajan en el dispositivo de extinción del incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles en el paraje Carril del Catalán de Santa Bárbara de Casa (Huelva), al que se han sumado también efectivos de Portugal. Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en la zona trabajan por tierra cinco grupos de bomberos forestales, tres agentes medioambientales, dos técnicos de operaciones, un técnico de Logística, seis vehículos autobombas, dos buldóceres y dos brigadas de Portugal. De otro lado, se han ampliado los medios aéreos que combaten las llamas, de forma que actualmente se encuentran trabajando un helicóptero ligero, uno semipesado y otro de mando, así como tres aviones de carga en tierra, un avión de Coordinación, dos anfibios pesados del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y dos aviones anfibios de Portugal.

Confinadas unas 240 personas por un incendio en el municipio leridano de Alfarràs Un total de 36 dotaciones de Bombers de la Generalitat de Cataluña, de las cuales ocho son aéreas, trabajan en un incendio que se ha declarado esta tarde en Alfarràs (Lleida), y se ha pedido el confinamiento del núcleo de población de Andaní en el que viven unas 240 personas, así como de las granjas de alrededor. Según han informado a EFE fuentes de Bombers de la Generalitat, los efectivos trabajan en una superficie de unas 30 hectáreas para extinguir el fuego, que todavía no está estabilizado.

Catorce medios aéreos tratan de extinguir un incendio en Tuéjar (Valencia) Un total de 14 medios aéreos y varias dotaciones terrestres trabajan para tratar de extinguir un incendio forestal declarado a primera hora de esta tarde en el término municipal de Tuéjar (Valencia). Además, el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF), que se activa cuando una emergencia provocada por un incendio forestal puede afectar gravemente a bienes forestales o -de forma leve- a la población y bienes de naturaleza no forestal.

Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio entre Tarifa y Los Barrios (Cádiz) El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) trabaja esta tarde en la extinción de un incendio que afecta al paraje El Pedregoso, entre los términos municipales de Tarifa y Los Barrios, en la provincia de Cádiz. Dos aviones anfibios, tres helicópteros semipesados y uno pesado, dos buldóceres, cinco camiones autobombas y ocho grupos de bomberos forestales trabajan, entre otros medios, en la extinción de este incendio forestal, ha informado el Infoca. El fuego está en vías de estabilización, según las fuentes del Infoca, que destacan que, aunque el viento es más débil de lo habitual en la zona, hay rachas de unos 25 kilómetros horas que obligan a extremar las precauciones.

Activado el nivel 1 en un incendio forestal en Plasencia por posible afección a carreteras El Plan Infoex ha activado el nivel 1 de peligro en un incendio forestal declarado esta tarde en Plasencia (Cáceres) por posible afección a carreteras. En las tareas de extinción participan medios del Plan Infoex y de la Diputación de Cáceres. En concreto, trabajan en la zona dos unidades de bomberos forestales terrestres, un agente del medio natural, y un técnico de extinción, hasta un total de 15 intervinientes, según indica el Infoex.