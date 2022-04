Con Julia, HBO nos ha cocinado un plato exquisito. Una serie tan deliciosa como los platos que su protagonista, Julia Child, preparaba en los años 60 frente a las cámaras de uno de los más famosos programas de cocina de la televisión norteamericana. Puede que no fuera el primero, pero hizo Historia. Con mayúsculas. Y aquí viene esta serie para decirnos por qué. No solo hace una esmerada recreación de los 60, como si estuviéramos en Mad Men. Los planos de la comida y su preparación casi parecen saborearse. El aire huele a mantequilla mientras se derrite en la sartén. Dicen que no es una serie recomendable para ver con el estómago vacío. Seguramente el espectador sentirá el irrefrenable impulso de levantarse y vaciar la nevera. Después de Hannibal y de Foodie Love, nos llega otra serie para los amantes de la buena mesa.

Este biopic de la célebre chef de la pequeña pantalla nos remonta hacia aquellos días en los que todo estaba por descubrir en este medio. Ni el físico, ni la voz de Julia Child eran para nada a lo que el público estaba acostumbrado. Su espontaneidad le sirvió para meterse a la audiencia en el bolsillo. Desde sus fogones, logró romper el techo de cristal convirtiéndose en todo un fenómeno televisivo. Durante los ocho años que su programa permaneció en antena, Julia llevó a los hogares del país de las hamburguesas los secretos de las más sofisticadas recetas de la alta cocina francesa. Y si a alguno le parece que la cosa tiene un ligero aroma a Marvelous Mrs Maisel, que no le parezca raro porque la serie cuenta con uno de sus productores, Daniel Goldfarb. Julia había ido a la tele, como Umbral, para hablar de su libro, El Arte de la Cocina Francesa. A uno de esos programas literarios de la televisión pública norteamericana, cuyo presentador hubiera preferido entrevistar a Vladimir Nabokov. Julia se queda con todo el mundo cuando decide sacar su hornillo en mitad de la entrevista y hacer una demostración en directo de cómo se cocina una omelette, lo que para nosotros sería la tortilla a la francesa. Un manjar ante el que, tal y como ella lo prepara, sucumbiría cualquier paladar. Un momento que se convierte en lo más comentado de un programa que casi nadie veía. Por cierto, que en su entusiasmo por preparar la demostración, ni siquiera llega a hablar del libro. No tarda en caer en la cuenta de lo buena idea que sería tener su propio programa en el que explicar otras de sus recetas. El título de cada episodio es precisamente el nombre de algunos de los platos estrella de la cocina francesa. La serie nos muestra primerísimos planos de esos platos, pero también cómo sus protagonistas se devanan la cabeza para intentar hacer entender al público su modo de preparación. Saber dónde colocar la cámara para que no se perdieran algunos de los momentos clave, también lo era todo. Julia no lo tuvo fácil. Los papeles protagonistas tanto en la cocina como en los programas televisivos parecían reservados a los hombres, por lo que las puertas inicialmente están cerradas para ella. Cualquiera de sus propuestas se encuentra con un no como respuesta. Pero no es problema, porque con los ingredientes adecuados va consiguiendo que hasta los más escépticos caigan a sus pies. Cuando luego el público enloquece y consigue para la cadena unas cifras de audiencia con las que ni siquiera había soñado, poco hay ya que hablar. Aun en la cima, no faltarán las envidias de algunos de sus elitistas compañeros que no llevan bien eso de que los parabienes de la cadena vayan a un programa que ellos consideran indigno. Sarah Lancashire es la actriz protagonista con una de esas interpretaciones que huelen a premio. Si Lily James se transformó en Pamela Anderson en Pam & Tommy, la protagonista de Happy Valley (otra de esas joyas de la televisión británica) se mimetiza en la emblemática chef de la televisión norteamericana. Anteriormente, Meryl Streep ya había encarnado a Julia Child en la película Julie & Julia en el año 2009 y dirigida por Nora Ephron. En ella, Julie Powell (Amy Adams) se propone preparar las 524 recetas del libro de Child durante un año; mientras que en flashbacks se nos cuenta la vida de la otra Julia. Una película que las personas interesadas podrán ver en la competencia, porque está en Netflix. ¿Casualidad? Con más de la mitad de la primera temporada de la serie emitida, todo apunta a que la intención de la cadena es producir nuevas entregas. Apenas estamos aún en el inicio de la carrera de la chef y solo nos quedan tres episodios para llegar al final. Así que es de suponer que Julia volverá a ponerse ante las cámaras para seguir haciéndonos la boca agua con sus guisos. Hay experiencias culinarias que son capaces de cambiar el mundo. Para mejor. Los mejores platos pueden causar experiencias placenteras equiparables al disfrutar de una obra de arte. Al menos es lo que nos pretende transmitir "Julia". Y de momento nos está dejando muy buen sabor de boca.