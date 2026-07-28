El final de 'The Bear': el último menú de Carmine Berzatto

Tuberías que revientan mientras caen chuzos de punta y truenos y relámpagos nos hacen presagiar que nos dirigimos hacia el desastre. No es el argumento de una serie como 911, o cualquiera de los que componen la franquicia Chicago. Estamos hablando de un título totalmente diferente. La quinta y última temporada de 'The Bear' (en España en Disney +) ha venido a despedirse dejando a sus seguidores con el buen sabor de boca que suelen dejar los mejores postres. La temporada entera transcurre en una sola noche, una velada que promete poner a sus personajes al límite, pero no por el mero hecho de hacerlos sufrir, sino para posibilitar que puedan dar lo mejor de sí en las dificultades más adversas.

Desde el principio, todos los augurios son nefastos. Carmine Berzatto (Jeremy Allen White) ha tomado ya la decisión de marcharse y dejar todo en manos de Sydney (Ayo Edebiri), pero no se lo ha dicho aún al resto del equipo. A escasas horas del momento en que toca abrir, llega la tormenta a ponerlo todo patas arriba. El modo en que todo el equipo vive esos momentos tan críticos es lo que justifica que prácticamente los ocho episodios transcurran a lo largo de la misma noche.

Unas semanas antes del estreno, la serie estrenó a modo de extra un capítulo precuela centrado en el personaje de Richie (Ebon Moss-Bachrach) y en el que se profundizaba en la amistad que tenía con Mikey Berzatto (Jon Bernthal). La serie ha dejado tras de sí un montón de personajes secundarios que podrían justificar la puesta en marcha de algún spin off, pero por el momento ni sus creadores, ni la cadena han dicho nada al respecto. Richie tenía todas las papeletas, pero su cada vez más ocupada agenda hace que sea una opción complicada.

Para dar mayor unidad a la historia, Christopher Storer, el creador de la serie, es el que se encarga de dirigir la mayoría de los episodios. El hecho de que apenas tengan media hora de duración provoca que la temporada se vea beneficiada del 'binge watching', deglutiendo un episodio tras otro como si no hubiera un mañana. Y en el momento en que la trama se acerca a sus momentos críticos, cuando llega el momento de la apertura, los capítulos llegan a superar la hora de duración, pero al que se ha enganchado ya esto deja de importarle.

A fin de poder dar servicio a los clientes, los cocineros deben ponerse creativos para aprovechar al máximo todo lo que tienen en la despensa y que el cliente salga satisfecho. Incluso cuando ya se empieza a intuir que la noche puede ser un batacazo absoluto, se llegan a plantear el anular algunas de las reservas para poder garantizar un mínimo de calidad. Porque el problema no es que el local haya reservado todo, es que han aparecido de la nada otros clientes cuya petición se quedó perdida en algún limbo informático. A Richie le toca ir llamando a cliente por cliente para intentar darles la mala noticia, pero todos tienen algo especial que celebrar esa noche y no se atreve a decírselo.

Conforme van llegando esos momentos, la serie acaba poniendo el factor humano en el centro de la ecuación, una idea que ha tenido muy clara desde el primer momento. 'The Bear' desmonta la figura del chef tóxico, esa personalidad altamente destructiva que usa a sus cocineros como meras herramientas hasta que ya no pueden más. Durante un tiempo, Carmy también estuvo atrapado en esa espiral. Pero ahora ha cedido el testigo y hay una nueva persona al frente de su cocina. Alguien que sí tiene claro lo que es el equipo y que si alguien puede cometer un error humano, ahí están todos para intentar que el trabajo pueda salir adelante. Las tensiones de la cocina se aderezan con un tercer frente, el de la parte financiera, con los que controlan las cuentas intentando a la desesperada buscar financiación para que el restaurante no tenga que cerrar.

Desde el primer episodio, algunos pensábamos que veríamos a Carmy brillar cuando decide tomar las riendas del local de bocadillos de su hermano fallecido y transformarlo en un restaurante de alta cocina, el mundo del que él procedía. Sin embargo, nunca le vimos feliz y siempre parecía abocado a tomar la misma senda que la de Mikey. En la serie, tras confesar que ha perdido la inspiración, le hemos visto disfrutar más cuando se libera de la presión de la primera línea y aprende a ser una pieza más en la cadena. Hay una nueva capitana al frente del barco y Carmy parece contemplar que su talento también podría tener cabida fuera de los fogones.

En esa noche fatídica resulta que esperan la visita de un inspector que les puede dar la entrada a esa ansiada estrella Michelin a la que aspiraban. Sin entrar en spoilers, la clave de esta trama está en que el equipo sigue trabajando como si todos los clientes fueran igual de importantes y sin importar quién les observa. El cliente sale satisfecho e ignorante de la tensión que ha habido detrás de esa gran cena que acaban de disfrutar.

Habrá que ver si este planteamiento sigue traduciéndose en premios. Después del verano llegará el momento de comprobar si los Emmy siguen respaldando a 'The Bear' o se decantan por otra de sus grandes competidoras, 'Hacks' (HBO Max), que también ha llegado este año a su final. Ambas compiten en el apartado de comedia, pero la profundidad de sus historias lleva tiempo demostrando que muchos de los temas que abordan están muy lejos de ser un chiste.

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