Netflix estrena el 21 de enero la cuarta temporada de 'Ozark'. La serie regresará con una primera parte de siete episodios y los fans ya han podido ver el tráiler.

"¿Cuál es ese mensaje de México tan importante para traernos hasta aquí?", dice Darlene Snell (Lisa Emery) en el clip. "El cártel de Navarro se ha enterado de que pretendes volver a producir heroína otra vez. Nos han mandado que te avisemos. Su respuesta será rápida y brutal", advierte Marty Byrde (Jason Bateman).

En otra secuencia se ve a Omar Navarro (Felix Solis) hablando con Marty y Wendy Byrde (Laura Linney). "Usaréis vuestra influencia. Me retiraré de mi negocio y me libraré de la amenaza de arresto o asesinato. Me podré mudar libremente a Estados Unidos. Haced esto y estaréis libres de vuestras obligaciones conmigo", afirma.

Por su parte, Wendy pedirá protección a Maya Miller (Jessica Frances Dukes). "Si tú no proteges a mi familia, yo no protegeré a la tuya", asegura. El tráiler también revela que Jonah (Skylar Gaertner) participará en una operación de blanqueo de dinero con solo 14 años.

Quizá lo más sorprendente que revela el clip es la tragedia que vivirá la familia Byrde. Una escena muestra cómo los cuatro miembros del clan sufren un accidente de tráfico. "No hagas que te maten", pide Marty a Ruth Langmore (Julia Garner). "Como si te importara", responde ella.

La ficción también cuenta en su elenco con Sofia Hublitz, Charlie Tahan y Kevin L. Johnson, entre otros. Alfonso Herrera, Adam Rothenberg, Bruno Bichir, CC Castillo y Katrina Lenk se han unido a la producción en la cuarta temporada.