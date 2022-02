'Historias para no dormir', el 'reboot' de la mítica serie antológica que Chicho Ibáñez Serrador creó para TVE en los años 60, tendrá segunda temporada. Alice Waddington ('Paradise Hills'), Jaume Balagueró ('Way Down'), Nacho Vigalondo ('Colossal') y Salvador Calvo ('Adú') son algunos de los cineastas confirmados de cara a los nuevos capítulos que ya han comenzado su rodaje y que contarán en su reparto con figuras como Javier Gutiérrez, Petra Martínez.

La segunda entrega de la serie, producida por VIS, la división de estudios internacionales de Paramount, para Amazon Prime Video, en colaboración con la productora Prointel e Isla Audiovisual, contará con cuatro nuevos capítulos dirigidos por Alice Waddington, que se encargará de la historia titulada 'La Pesadilla'; Jaume Balagueró, que será responsable de 'El Televisor'; Nacho Vigalondo, que dirigirá 'La Alarma'; y Salvador Calvo, que capitaneará el capítulo titulado 'El Trasplante'. Y precisamente esta semana ha dado comienzo el rodaje de 'El Trasplante', dirigido por Salvador Calvo quien también firma el guion junto a Ignacio del Moral, que reúne a los intérpretes Javier Gutiérrez, Petra Martínez, Carlos Cuevas y Ramón Barea. Una fábula ambientada en un futuro cercano donde solo las personas sin recursos envejecen y mueren en la que la sociedad ha llevado su obsesión por la juventud y la belleza hasta un extremo tal que la vida se hace muy difícil para quienes no acceden a renovar su cuerpo a base de una serie de operaciones y trasplantes. La alternativa es pertenecer a la clase de los "renovados" o convertirse en "donante", es decir, suministrador de órganos para las "renovaciones". Una pareja madura se ve en la necesidad de renovar sus cuerpos para evitar ser despedidos de sus trabajos. Pero el dinero solo les llega para uno. Tendrán que tomar una decisión que cambiará sus vidas para siempre y pondrá en juego todo aquello en lo que han creído. Salvador Calvo es el responsable de esta reelaboración libre de 'El trasplante'. Entre sus trabajos destaca la película 'Adú', con la que ganó el Premio Goya al mejor director en 2019. Su primer largometraje, 1898: 'Los últimos de Filipinas', recibió nueve nominaciones a los Premios Goya, entre ellas a Mejor dirección novel. Tras este exitoso inicio, dirigió en 2018 el cortometraje 'Maras', por el que recibió una nueva nominación a los Goya. Para este guion, Calvo contará con la colaboración de Ignacio del Moral, autor teatral y guionista de cine y televisión, ganador de un Goya y otras tres veces nominado.