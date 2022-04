Ha llegado la hora. Netflix ha revelado, por fin, el tráiler completo de la cuarta temporada de 'Stranger Things', cuyo primer volumen llegará el 27 de mayo a Netflix y su segunda parte estará disponible el 1 de julio. Tres años después de una tercera tanda de infarto, los hermanos Duffer muestran con este avance que la espera ha valido la pena, pues una nueva y terrorífica criatura amenaza con poner en peligro tanto Hawkins como el Upside Down.

Han pasado seis meses desde la batalla en el centro comercial Starcourt, que trajo la desolación y la destrucción a Hawkins. Afrontando aún las secuelas, el grupo de amigos protagonista está separado por primera vez y tiene que enfrentarse a las complejidades del instituto, lo que no les pone las cosas nada fáciles.

En este momento surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que plantea un nuevo misterio. Si consiguen resolverlo, podría suponer el fin del Upside Down. "Se avecina una guerra", le avisan a Once (Millie Bobby Brown), quien confiesa que ya no tiene sus poderes. "Te lo diré sin paños calientes. Sin ti, no podemos ganar esta guerra", le responden.

Y es que al final del avance, un misterioso y espeluznante ser con forma humanoide, mirada amenazadora y varios tentáculos emerge. ¿Quién o qué es? Un monstruo que pone en peligro a Hawkins, pero también al Upside Down. Cabe recordar que esta cuarta tanda es el inicio del final de la serie, cuya quinta temporada está confirmada como la última.

Esta nueva entrega cuenta con nuevas incorporaciones al reparto compuesto por Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen, Grace Van Dien, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko, Robert Englund y Tom Wlaschiha se incorporan al reparto de esta nueva entrega de 'Stranger Things'.