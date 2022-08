¿Ha visto el primer capítulo de la serie? "Lo he visto y me ha encantado". Lo responde Jorge Villar que a las nueve de la mañana ya estaba plantado frente a la pantalla de HBO para no perderse 'La casa del dragón', la superproducción precuela de 'Juego de Tronos' que toma a la ciudad monumental de Cáceres como una de sus principales protagonistas.

"No quiero hacer spoiler porque si no, me matan", advierte el concejal de Turismo, quien asegura que "desde el primer episodio sale Cáceres, sale nuestra plaza de Santa María, salen otros escenarios como San Jorge y la Cuesta de la Compañía y para mí nuestra ciudad, junto a Trujillo, se convierte en gran protagonista. Por lo tanto, somos un gran territorio de cine y un gran territorio de 'La casa del dragón'". ¿Y Cáceres es reconocible en ese primer episodio? Villar contesta de inmediato: "No solamente es reconocible, es que sale hasta la Concejalía de Turismo. Creo que debe ser la única Concejalía de Turismo de una ciudad que aparece en una serie de HBO. Por lo tanto, cualquier visitante que venga sabrá que está en este escenario". El edil hace un cálculo. "Si solamente de esos cien millones de personas que verán este primer capítulo, el 1% quiere venir a Cáceres porque somos capaces de transmitir ese mensaje, hablamos que 1 millón de personas querían venir a Cáceres. Y esa es una cifra difícil de digerir y sí que habla del volumen y de la repercusión de una campaña de publicidad que no podríamos pagar de otra manera". Jorge Villar ha recordado que a lo largo de la serie quedarán reflejados los 25 escenarios de la ciudad monumental donde se rodó la serie. "Siempre la parte antigua ha sido escenario de cine. Hablamos de 'La casa del dragón', pero no olvidemos a actores como Alain Delon, espada en mano en 'El tulipán negro'. Y es que aquí estamos en un escenario hollywoodiense". Y es que la serie transcurre 300 años antes de los hechos narrados en 'Juego de Tronos', contando la historia de Viserys, elegido por los señores de Poniente como sucesor al trono tras la muerte de su abuelo Jaehaerys Targaryen. Entre esos 25 escenario de rodajes elegidos en Cáceres destacan el Arco de la Estrella, Plaza de Santa María, Plaza de San Jorge, Plaza de San Mateo, Calle Amargura, Adarve de Santa Ana o Cuesta de Aldana. 'La casa del dragón', que narra el apogeo y la posterior caída de la Casa Targaryen, espera recuperar la magia que convirtió a Juego de Tronos en un éxito rotundo, al menos durante seis temporadas. La serie desgrana una guerra civil de fantasía llamada 'La Danza de los Dragones', que estalló después de que dos Targaryen iniciaran una disputa de sangre sobre quién tiene derecho a sentarse en el Trono de Hierro. Al igual que 'Juego de Tronos', 'la Casa del Dragón' se emitirá por episodios. Tiene el antiguo horario de máxima audiencia de su predecesora: 9 a.m. el lunes, a partir del 22 de agosto. La serie llegará a los servicios de streaming de todo el mundo a la misma hora, incluido HBO Max en España. 'La Casa del Dragón': argumento Ninguna reina se ha sentado nunca en la cima del Trono de Hierro, pero cuando el Rey Viserys I Targaryen nombra heredera a la Princesa Rhaenyra Targaryen, su primogénita, las Casas Stark, Velaryon y Baratheon se unen para apoyar la decisión del gobernante de los Siete Reinos. Sin embargo, cuando el hermano menor de Viserys, el Príncipe Daemon Targaryen, disputa la decisión y el Rey pierde la oportunidad de hacer definitiva su palabra, cualquier posibilidad de una sucesión pacífica se esfuma. Las disputas familiares tienden a ser más que acaloradas cuando los Targaryen están involucrados. Ser nombrada sucesora de Viserys a una edad tan temprana significa que la princesa Rhaenyra nunca tuvo la oportunidad de reclamar el Trono de Hierro, el asiento más peligroso del reino, y seguramente el menos cómodo. La guerra está en marcha.