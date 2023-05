El mes de junio viene marcado en Netflix por el esperado regreso de tres series con un buen numero de seguidores: la distópica 'Black Mirror', las intrigas románticas de 'Valeria' y la fantasía de 'The Witcher'. En cuanto a películas, destaca la acción de 'Tyler Rake 2', con Chris Hemsworth descargando adrenalina, y el romance juvenil de 'A través del mar', basado en un fenómeno literario adolescente.

Valeria

Día 2. Serie. Temporada 3

Las chicas de la exitosa escritora de novela romántica Elísabet Benavent se enfrentan a nuevos retos. Después de tomar una importante decisión sobre su futuro con Víctor (Maxi Iglesias), la siempre indecisa Valeria (Diana Gómez) conoce a un escritor que podría cambiar su destino. Mientras, sus inseparables amigas lidian con sus propios problemas: Carmen (Paula Malia) prepara su boda, Nerea (Teresa Riott) busca estabilidad emocional y triunfar con su empresa y Lola (Silma López) tiene nuevos intereses amorosos.

Tyler Rake 2

Día 16. Película

'Thriller' de acción producido por los hermanos Russo ('Citadel', 'Capitán América', 'Vengadores'), en el que Chris Hemsworth retoma el papel del mercenario de operaciones encubiertas Tyler Rake. Tras sobrevivir de milagro en la primera entrega, el australiano tiene ahora otra misión de lo más complicada: sacar de la cárcel a la familia de un despiadado gánster georgiano.

A través del mar

Día 23. Película

Continuación de 'A través de mi ventana', que traslada a la pantalla el fenómeno juvenil literario de Ariana Godoy. Ares (Julio Peña) se ha ido a estudiar a Estocolmo y ahora tiene una relación a distancia con Raquel (Clara Galle), algo que resulta más complicado de lo que esperaban. Cuando llega el verano y vuelven a encontrarse, la larga separación y las personas a las que han conocido en ese tiempo pondrán en peligro un vínculo que creían irrompible.

The witcher

Día 29. Temporada 3 (volumen 1)

Estreno de los cinco primeros capítulos de la tercera temporada de la serie de fantasía, mientras que los tres últimos llegarán el 27 de julio. Supondrán la despedida de Henry Cavill como Geralt de Rivia, al que sustituirá a partir de ahora Liam Hemswort. Monarcas, magos y bestias del Continente competirán por capturar a Ciri mientras el protagonista luchará por esconderla, decidido a proteger a su nueva familia de cualquier amenaza. Yennefer, responsable de entrenar la magia de Ciri, les conduce a la fortaleza protegida de Aretuza, donde esperan descubrir más acerca del gran poder mágico de la joven. Sin embargo, lo que encontrarán es una gran batalla de corrupción política, magia negra y traición.

Black Mirror

En junio, fecha por determinar. Serie. Temporada 6

Charlie Brooker propone nuevas historias distópicas, que dan mucho que pensar, en la ya sexta temporada de la famosa serie antológica. Salma Hayek, Michael Cera, Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara son algunos de los actores que participan en esta tanda, con tramas y personajes completamente distintos unos de otros. Hay capítulos sobre una mujer que descubre que una plataforma ha lanzado una serie basada en su vida; una pareja que viaja a un pueblo escocés para rodar un documental; dos hombres en una peligrosa misión de alta tecnología; una estrella perseguida por los paparazzi y una comercial que tiene que cometer actos horribles para evitar un desastre.

Otras películas

Una vida maravillosa. Día 1. A Elliott, un joven pescador dotado de una voz extraordinaria, le llega la oportunidad de su vida cuando lo descubre Suzanne, una importante mánager musical. Suzanne lo empareja pronto con su hija y productora musical, Lilly, con quien la mánager tiene una relación más bien fría. Pero el turbulento pasado de Elliott no solo amenazará su camino al estrellato, sino también su relación con Lilly.

Escape room 2: mueres por salir. Día 4. El creador del 'escape room' tiene ahora planes más diabólicos para los supervivientes de la primera entrega.

Los colores del amor. Día 5. Tras volver a su pueblo de Montana (EEUU), una bibliotecaria lucha por conservar el histórico hotel de su hermano.

Sé tú misma. Día 9. Merve está al borde del desahucio. Su nuevo trabajo podría ser su salvación, pero una situación peliaguda con su jefe lo complica todo.

Las semanas mágicas. Día 9. Tres parejas hacen malabarismos para conciliar sus relaciones, los hijos y sus carreras.

Black clover: la escapada del Rey Mago. Día 16. Animación. En un mundo en el que la magia lo es todo, Asta, un niño nacido sin ese don, pretende convertirse en el Rey Mago para mantener la promesa que hizo a sus amigos.

Años de sequía. Día 17. Al regresar a su ciudad natal, un agente federal (Eric Bana) se ve envuelto en la investigación de la muerte de un amigo de la infancia.

Inumber number: el oro de Johannesburgo. Día 23. Un policía hastiado que se mueve de incógnito por el mundo del hampa de Johannesburgo (Sudáfrica) recibe el encargo de investigar el mayor robo de oro de la historia de África.

La combinación perfecta. Día 23. Una mujer lo arriesga todo por un romance secreto.

Huye, conejo, huye. Día 28. Daina Reid ('Las luminosas', 'El cuento de la criada', 'El visitante') dirige este drama protagonizado por una de las estrella de 'Succession', Sarah Snook. Interpreta a una doctora especialista en fertilidad que debe cuestionarse sus valores y enfrentarse a un fantasma del pasado cuando su hija empieza a comportarse de forma muy rara.

Nimonia. Día 30. Animación. Un caballero acusado de un terrible crimen le pide ayuda a una adolescente que cambia de forma para demostrar su inocencia.

Otras series

Los días. Día 1. Drama japonés que recrea los días posteriores al tsunami que llegó hasta la central nuclear de Fukushima.

Manifest. Día 2. Temporada 4. Parte 2.

Primicia. Día 2. Una reportera india investiga el asesinato de un periodista en Bombay.

Barracuda queens. Día 5. En 1995, cinco chicas bien de Djursholm (Estocolmo) ocultan una doble vida: de día son unas estudiantes modélicas e hijas abnegadas; de noche, unas ladronas implacables en busca de emoción, liberación y venganza de los hombres que las han tratado mal.

Yo nunca. Día 8. Temporada 4. Día 8. Temporada 4. Comedia sobre el paso a la edad adulta de una adolescente estadounidense de padres indios.

Este mundo no me hará mala persona. Día 9. Serie de animación. Después de 'Cortar por la línea de puntos', el dibujante de cómics italiano Zerocalcare presenta otra historia. El protagonista es ahora Cesare, que vuelve a su barrio después de varios años fuera. Pero el entorno en el que creció le resulta ahora ajeno. Zero tratará de facilitarle las cosas.

Perros de caza. Día 9. 'Thriller' coreano. Dos jóvenes inmersos en un despiadado negocio de préstamos se juegan la vida para acabar con un perverso usurero.

Recursos humanos. Día 9. Animación. Comedia ambientada en el mundo de los monstruos de 'Big Mouth'.

Madre de alquiler. Día 14. Drama social mexicano protagonizada por una mujer coaccionada para alquilar su vientre.

Queremos el divorcio. Día 22. Serie japonesa.

Glamorous. Día 22. La historia de Marco, un hombre 'queer' que intentará descubrir quién es. Protagonizada por Miss Benny y Kim Cattrall.

Documentales, 'realities' y especiales

Arnold. Día 7. Aprovechando el reciente estreno de 'FUBAR', la primera serie como protagonista de Arnold Schwarzenegger, Netflix repasa su vida y su carrera en esta docuserie de tres episodios. A lo largo de varias entrevistas, el actor y exgobernador de California, sus amigos, enemigos y colegas rememoran desde sus días como culturista hasta su éxito en Hollywood, pasando por su etapa como gobernador de California y los altibajos de su vida familiar.

Tour de Francia. En el corazón del pelotón. Día 8. Docuserie que revela los entresijos de varios equipos legendarios en la carrera ciclista más prestigiosa, desde la fase preparatoria hasta la línea de meta en París: el G2R Citroën, el Alpecin-Fenix, el EF Education-EasyPost, el Groupama-FDJ, el Ineos Grenadiers, el BORA-hansgrohe, el Jumbo-Visma y el Quick-Step Alpha Vinyl.

Chatarras de lujo Tex-Mex. Día 9. 'Reality' sobre unos profesionales que llevan coches de México a El Paso para dejarlos irreconocibles.

Baraja: la firma del asesino. Día 9. Docuserie sobre el 'asesino de la baraja'. Alfredo Galán Sotillo asesinó a seis personas e intentó matar a otras tres, convirtiéndose así en el primer asesino en serie español. Elegía sus víctimas al azar y las mataba con una pistola que se trajo ilegalmente a España de su paso por Bosnia, donde estuvo destacado en misión humanitaria con el ejército español. Fue condenado a 142 años de cárcel, de los que cumplirá 25, el máximo por ley. Cuando salga de prisión, tendrá 52 años.

Amy Schumer: emergency contact. Día 13. Monólogo de humor de Amy Schumer.

Nuestro planeta 2. Día 14. Serie documental que desvela los misterios de cómo y por qué migran los animales