En el verano de 2022 se iniciaba el rodaje de la tercera temporada de 'HIT', la serie juvenil de TVE protagonizada por un excéntrico profesor (Daniel Grao) con métodos educativos poco ortodoxos. Nadie podía imaginar entonces que los capítulos no se estrenarían hasta dos años después y, encima, en 'late night': llegan este martes 16 de julio a las 23.55 horas, dejándole el 'prime time' a 'Los Iglesias. Hermanos a la obra', con Chabeli y Julio José de interioristas de casas de famosos.

El pasado septiembre, ante la falta de noticias referentes al estreno de los nuevos episodios, el propio creador de la serie, Joaquín Oristrell, expresaba en X (antigua Twitter) su frustración: “¡HIT no volverá esta temporada! Aunque me duele en el alma, pinta que 'HIT' no volverá... ¿Por qué? Es una pregunta que no puedo responder, quizá RTVE y quien decide la programación pueda hacerlo”, escribía el guionista y director.

Rodada en La Palma (Canarias), la tercera temporada de 'HIT' traslada la acción desde los institutos de las dos anteriores entregas a un centro de desintoxicación, donde HIT (Grao) ingresa para tratar su adicción al alcohol. Allí convivirá con siete jóvenes de entre 17 y 31 años con sus propios traumas, así como con un terapeuta (Alejandro Jato) sin demasiada experiencia.

La serie pone así el foco en la salud mental, tratando no solo los problemas con la bebida, sinto también de adicción a las compras, al poder, al trabajo, al móvil, a las marcas, a la eterna juventud o a la felicidad que se nos vende la sociedad.

Series maltratadas

El caso de 'HIT', relegada al 'late night' años después de su rodaje, no es nuevo en TVE. Otras series 'malditas' también han sido maltratadas por la cadena en los últimos años, retrasando su emisión de forma escandalosa. En ellas había, además, un componente ideológico, ya que retrataban la primera República, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil o contaban con personajes progresistas como principales protagonistas.

Es lo que pasó con la segunda temporada de '14 de abril. La República'. La serie protagonizada por Félix Gómez, Verónica Sánchez y Alejo Sauras mostraba a través de una familia acomodada los hechos históricos que se vivieron en España desde el otoño de 1931 hasta septiembre de 1932.

Su primera temporada reunió frente a la pantalla a una media de 3,5 millones de telespectadores. Pero esa buena cifra no fue suficiente a la hora de considerar la emisión de los nuevos capítulos. Después de la victoria electoral de Mariano Rajoy, la nueva tanda de episodios estuvo en el cajón durante seis años, hasta que TVE la ofreció en noviembre de 2018.

Casi ocho años en el olvido

Algo similar ocurrió con 'La conspiración', telefilme sobre el golpe militar del general Mola que desencadenó la Guerra Civil. Dirigida por Pedro Olea, con guion de Elías Querejeta y protagonizada por Manuel Morón, Javier Albalá, Silvia Marsó y el malogrado Álex Angulo, estuvo en el olvido durante casi ocho años. Aunque en la cadena autonómica vasca ETB pudo verse en 2012, TVE no la ofreció hasta abril de 2019, donde fue relegada a La 2.

También llegó antes a una autonómica, en este caso a la catalana TV3, 'Volveremos', miniserie que recreaba la historia de aquellos republicanos españoles que tuvieron que exiliarse a Francia tras la Guerra Civil, y participaron en la Segunda Guerra Mundial para intentar acabar con el fascismo que empezaba a imponerse en toda Europa, con Hitler y Mussolini.

Protagonizada por Bea Segura, Roger Coma, Oriol Tarrasón y Jordi Dauder, pudo verse en TV3 en abril de 2012, pero TVE no se decidió a programarla hasta el mismo mes de 2019, en La 2. Y eso que la producción había ganado varios premios, entre ellos el del Festival de Shangai y el de mejor ficción autonómica de la Academia de la Televisión.

Siete años tardó en llegar a TVE la 'tv movie' 'El precio de la libertad', que recorría la vida de Mario Onaindía, exmiembro de ETA fallecido en el 2003. La producción, protagonizada por Quim Gutiérrez y Premio Iris de la Academia de la Televisión, se estrenó en el Festival de San Sebastián en 2011, pero no se pudo ver en La 2 hasta diciembre de 2018.